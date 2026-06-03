Conaf cierra preventivamente acceso a cumbre del Parque Nacional La Campana: Medida regirá hasta fines de agosto

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó sobre la prohibición de acceso a la cumbre del Parque Nacional La Campana en la Región de Valparaíso.

La medida, de orden preventivo y que regirá entre el 1 de junio y hasta el 31 de agosto de 2026, busca evitar posibles accidentes y/o extravíos.

Marcelo Pérez Contreras, jefe del Departamento de Áreas Protegidas de Conaf Valparaíso, explicó que la orden se tomó “principalmente por la seguridad de nuestros visitantes y también de nuestros hombres y mujeres guardaparques”.

Y detalló que “el tramo que va a estar suspendido de manera temporal y por el período de invierno es el tramo del sendero El Andinista hasta la cumbre”.

De todos modos, hay algunas áreas que continuarán abiertas al público, como “el sector de Granizo, en sus sectores complementarios, el de Cajón Grande en la misma comuna y también el sector de Ocoa en Hijuelas”.

Pérez afirmó que las personas que incumplan la medida se expondrán a multas y sanciones que serán determinadas por un juez de Policía Local.