Viralizan registro de ataque racista en Metro de Barcelona: Joven chilena fue escupida

Una joven latinoamericana, identificada por medios locales como chilena, se volvió viral luego de enfrentar a una mujer que protagonizó un ataque racista al interior del Metro de Barcelona, en España.
El hecho ocurrió en un tren de la Línea 4 y fue registrado por testigos, quienes posteriormente difundieron el video en redes sociales.
Según muestran los registros, la mujer comenzó a insultar a distintos pasajeros con comentarios xenófobos, además de exigirles que hablaran catalán.
La agresora increpó a varias personas al interior del vagón y aseguró que estaban en “su casa”.
La situación escaló cuando también agredió a un pasajero que se encontraba sentado a su lado.
Entre las personas afectadas estaba una joven latinoamericana, identificada por medios locales como chilena.
La tensión llegó a su punto máximo cuando la agresora escupió a la joven, quien reaccionó y la enfrentó físicamente.
Ambas protagonizaron un forcejeo dentro del vagón, mientras otros pasajeros observaban e intentaban contener la situación.
Video generó amplio rechazo
El registro del incidente se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios condenaron los insultos racistas y la violencia ocurrida en el transporte público de Barcelona.
Espectacle dantesc a la L5 del Metro de Barcelona. Els últims segons de vídeo són deplorables. Insults i agressions.
En fi, una Barcelona degradada i amb una situació insostenible que duu a ciutadans a les mans i violència. pic.twitter.com/DmanXzTgHM
— MarçaI (@MRSHL0) May 31, 2026
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