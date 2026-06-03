Viralizan registro de ataque racista en Metro de Barcelona: Joven chilena fue escupida

Una joven latinoamericana, identificada por medios locales como chilena, se volvió viral luego de enfrentar a una mujer que protagonizó un ataque racista al interior del Metro de Barcelona, en España.

El hecho ocurrió en un tren de la Línea 4 y fue registrado por testigos, quienes posteriormente difundieron el video en redes sociales.

Según muestran los registros, la mujer comenzó a insultar a distintos pasajeros con comentarios xenófobos, además de exigirles que hablaran catalán.

La agresora increpó a varias personas al interior del vagón y aseguró que estaban en “su casa”.

La situación escaló cuando también agredió a un pasajero que se encontraba sentado a su lado.

Entre las personas afectadas estaba una joven latinoamericana, identificada por medios locales como chilena.

La tensión llegó a su punto máximo cuando la agresora escupió a la joven, quien reaccionó y la enfrentó físicamente.

Ambas protagonizaron un forcejeo dentro del vagón, mientras otros pasajeros observaban e intentaban contener la situación.

Video generó amplio rechazo

El registro del incidente se viralizó rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios condenaron los insultos racistas y la violencia ocurrida en el transporte público de Barcelona.