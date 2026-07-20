Delegada de Atacama y críticas al Gobierno por despliegue tras lluvias: “Si son con respeto, bienvenidas, el problema es cuando nos pasamos al otro lado”

La delegada presidencial regional de Atacama, Sofía Cid, abordó este lunes las críticas de la oposición y del oficialismo al Gobierno, que acusaban un lento despliegue de ayudas en las regiones de Coquimbo y Atacama por el sistema frontal.

Cid sostuvo en CNN Prime que “en la Región de Atacama hemos enfrentado bastante bien la emergencia y, la verdad que hoy, obviamente, es bienvenido el estado de catástrofe, que llegó en un momento preciso“.

La autoridad descartó que hubiera lentitud por parte de la administración del presidente José Antonio Kast al decretar el estado de catástrofe: “Ellos (el gobernador y los alcaldes de la Región de Atacama) empezaron ayer o antes de ayer a hacer la solicitud; el Gobierno lo evaluó y se dictó este decreto de estado de emergencia. (…) Yo creo que no nos atrasamos en ningún momento”.

Al ser consultada sobre si considera justas las críticas, la autoridad indicó que no: “Cuando las críticas son con respeto, bienvenidas. El problema es cuando ya nos pasamos al otro lado…”

No obstante, señaló que también “hay que ponerse en el lugar de los alcaldes. Ellos son la primera línea, ellos están con la ciudadanía y con la lluvia. Entonces, hay que también entenderlos a ellos: están con la presión de los vecinos, con la desesperación, la angustia; obviamente uno los entiende”.

Añadió que lo más complejo actualmente en la región es la conectividad y que ya están realizando trabajos para reforzar la ayuda sanitaria en las zonas afectadas, con vacunas y albergues.

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