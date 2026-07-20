Embalses de la Región de Coquimbo casi triplican el agua almacenada por el sistema frontal: Pasaron de un 10,5% a un 29% de su capacidad

El sistema frontal que afecta a la zona norte provocó un importante aumento del agua almacenada en los embalses de la Región de Coquimbo, una de las zonas más golpeadas por la crisis hídrica durante la última década.

Antes del temporal, los embalses de la región almacenaban, en promedio, apenas un 10% de su capacidad, reflejo de más de 15 años de déficit de precipitaciones y sobreexplotación de los recursos hídricos.

Las lluvias y el aumento de los caudales comenzaron a revertir parcialmente ese escenario, permitiendo una recuperación significativa de las reservas de agua que abastecen al consumo humano, la agricultura y otras actividades productivas. Sin embargo, especialistas advierten que un solo evento meteorológico no es suficiente para superar el déficit hídrico acumulado.

El académico de la Universidad de La Serena y director del Laboratorio de Prospección, Monitoreo y Modelación de Recursos Agrícolas y Ambientales (PROMMRA) y del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitai Anko, Pablo Álvarez, señaló que “respecto al almacenamiento en los embalses de la región, hubo un incremento importante, comparando la situación antes del evento y hasta el día de hoy, siendo que el frente aún no ha terminado”.

“Antes del evento estábamos en torno al 10,5% de la capacidad promedio del total de los embalses de la región, lo que es muy bajo, y hoy día el promedio es de 29%, por lo que prácticamente se triplicó el volumen almacenado total en la región“, destacó.

El ingeniero agrónomo agregó que “a nivel de la provincia de Elqui se subió a 15,9%, que aún es un nivel muy bajo, pero va en ascenso. En la provincia de Limarí se subió a 29% y, en el caso de Choapa, está en torno al 69%”.

“Entre los elementos notables, se tiene que el embalse La Paloma está con un volumen cercano a los 130 millones de metros cúbicos; el embalse Cogotí está cercano a los 85 millones de metros cúbicos; y el embalse Recoleta está cercano a los 80 millones de metros cúbicos”, agregó.

A partir de estos datos, el Dr. Álvarez proyectó que “como totalidad, esto nos dice que el sistema de embalses La Paloma, Recoleta y Cogotí tienen alrededor de 300 millones de metros cúbicos aproximadamente y se espera que, por supuesto, este volumen se incremente más de aquí al término del evento, que sería probablemente el día miércoles de esta semana, teniendo en cuenta que puede haber después algunos pulsos de inestabilidad”.