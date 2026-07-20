FACh realiza rescate de adultos mayores en Combarbalá tras intensas lluvias

Durante esta jornada, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) protagonizó un rescate de adultos mayores en la comuna de Combarbalá, en la Región de Coquimbo.

El trabajo de la FACh ha sido clave frente a las intensas precipitaciones y los deslizamientos, que han dificultado las evacuaciones de los afectados e incluso han provocado daños en viviendas e infraestructura.

El rescate se dio luego del corte de un puente en la ruta que une Pama y Valle Hermoso.

Seis personas fueron rescatadas desde sectores rurales aislados de Combarbalá, entre ellas una adulta mayor de 92 años y personas con movilidad reducida. Junto a ellas también fueron evacuadas sus mascotas, siendo trasladados de forma segura hasta el aeródromo de la comuna. pic.twitter.com/ODAps7Uc3x — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) July 20, 2026

Envío de ayuda humanitaria

También durante esta jornada, un avión C-130 Hércules despegó con seis toneladas de insumos destinados a las comunidades perjudicadas.

El cargamento incluye un total de 14.500 sacos de contención fluvial, 50 kits de aseo, 108 kits de higiene para mujeres, 108 kits de higiene para hombres, agua, 33 kits de alimentación y 14 kits de higiene infantil, los cuales serán distribuidos.

“Probablemente este no será el único vuelo; tendremos varios más para seguir apoyando a las zonas afectadas. Esperamos que esta ayuda contribuya a mitigar los efectos que ha tenido esta emergencia en las últimas horas”, señaló el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar.