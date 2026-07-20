Megarreforma: PDG rechazará cambios en franquicia Sence, sala cuna, Fondo de Emergencia y compensaciones por contribuciones para llevar el proyecto a comisión mixta

En medio de la expectación por la votación de la megarreforma en la Cámara de Diputadas y Diputados, durante la noche de este lunes la bancada del Partido de la Gente (PDG) anunció que rechazará algunas de las modificaciones incorporadas al proyecto durante su tramitación en el Senado.

Esta decisión podría impedir que la iniciativa, actualmente en tercer trámite constitucional, sea despachada como ley de la República y derivar en la conformación de una comisión mixta tras la votación.

Sin embargo, el plan de Reconstrucción Nacional requiere 78 votos para su aprobación, por lo que un eventual descuelgue de los diputados del PDG podría ser determinante para que el proyecto sea aprobado o pase a una comisión mixta.

El jefe de bancada del PDG, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, explicó que esta decisión busca mejorar la iniciativa en beneficio de la clase media, las regiones y los municipios.

“Como Bancada de la Gente hemos decidido hacer un aporte a la discusión pública, siempre con nuestro espíritu de mejorar los proyectos para que lleguen de la mejor manera a los chilenos que hoy lo están pasando mal”, enfatizó.

Los cuatro puntos que el PDG buscará enviar a comisión mixta son:

Sence: La bancada rechazará la modificación aprobada por el Senado, que reduce la franquicia del 1% al 0,7%, e insistirá en mantener el 1% y eliminar el copago para el primer tramo de ingresos, correspondiente a quienes perciben hasta $1,2 millones.

La bancada rechazará la modificación aprobada por el Senado, que reduce la franquicia del 1% al 0,7%, e insistirá en mantener el 1% y eliminar el copago para el primer tramo de ingresos, correspondiente a quienes perciben hasta $1,2 millones. Sala cuna : Los parlamentarios rechazarán la modificación realizada por el Senado para que esta materia vuelva a discutirse en comisión mixta y avanzar en una solución que permita sacar adelante esta esperada iniciativa.

: Los parlamentarios rechazarán la modificación realizada por el Senado para que esta materia vuelva a discutirse en comisión mixta y avanzar en una solución que permita sacar adelante esta esperada iniciativa. Fondo de Emergencia : La bancada rechazará las modificaciones incorporadas por el Senado para que esta materia sea revisada en comisión mixta, donde impulsará ampliar su cobertura e incorporar también a las regiones de Atacama y Coquimbo, considerando que ambas enfrentan una situación de emergencia y requieren el mismo respaldo contemplado para otras zonas del país.

: La bancada rechazará las modificaciones incorporadas por el Senado para que esta materia sea revisada en comisión mixta, donde impulsará ampliar su cobertura e incorporar también a las regiones de Atacama y Coquimbo, considerando que ambas enfrentan una situación de emergencia y requieren el mismo respaldo contemplado para otras zonas del país. Compensación por contribuciones: La bancada impulsará fortalecer las compensaciones tanto para el Fondo Común Municipal como para los ingresos propios de los municipios, advirtiendo que las comunas no pueden ver debilitados sus presupuestos cuando son la primera respuesta frente a las necesidades de la ciudadanía.

Asimismo, Valenzuela adelantó que la bancada respaldará el denominado olvido financiero, iniciativa que busca entregar una segunda oportunidad a quienes desean reemprender tras enfrentar dificultades económicas.

En paralelo, en la antesala de la votación, la Comisión de Desarrollo Social aprobó un proyecto de ley que establece un beneficio de compensación por la compra de pañales y medicamentos.

Cabe recordar que esta propuesta fue presentada por el PDG al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y posteriormente fue acogida por el Gobierno.

“Valoramos la aprobación unánime de la idea de legislar sobre este proyecto de ley y el liderazgo que ha ejercido el PDG en esta materia. El Gobierno ha expresado la urgencia de avanzar en su aprobación, otorgándole discusión inmediata y presentando un conjunto de indicaciones que recogen las observaciones de parlamentarios de distintas fuerzas políticas”, concluyó el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.