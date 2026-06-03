Comenzará a regir el pago mínimo de deudas en tarjetas de crédito: Así funcionará

A partir de mañana 4 de junio comenzará a regir el nuevo monto mínimo para pagar deudas en tarjetas de crédito.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) detalló que en una primera etapa, “las cuotas sin interés se incluirán 100% en el Monto Financiable (MF) y, por lo tanto, solo un 5% de su valor será incluido en el pago mínimo”.

Pasados seis meses desde el 4 de junio, las cuotas sin interés se incorporarán de manera gradual al Monto No Financiable (MNF) a una tasa del 25% cada seis meses. Así, al 4 de junio de 2028 se llegará al 100%.

La iniciativa, según detalló la institución, busca “contribuir a la prevención del sobreendeudamiento a largo plazo, alineándose con el fundamento de la ley que motivó su desarrollo”.

En ese sentido, se determinó que la normativa es un “piso al pago mínimo definido”, el cual podría ser mayor si la entidad financiera lo dispusiera.

Con todo, la CMF continuará monitoreando el inicio de esta primera etapa y su funcionamiento. Y durante el segundo semestre de 2026 se solicitará información a los emisores de tarjetas para analizar el impacto de la norma.

La institución también remarcó que “aunque pagar el monto mínimo en tarjetas de crédito puede ofrecer flexibilidad durante períodos complejos, se debe tener en cuenta que esta opción suele conllevar el pago de más intereses y prolongar el plazo de la deuda”.