“Queremos que se levante de una vez por todas esta barrera, este desincentivo a la contratación de mujeres”: Ministra Marín impulsa Sala Cuna Universal

La ministra de la Mujer, Judith Marín, abordó los desafíos relacionados con el empleo femenino, la natalidad y las políticas de apoyo a las familias, subrayando la necesidad de generar condiciones que permitan compatibilizar la vida laboral con la maternidad.

En ese contexto, respaldó en conversación con Radio Pauta, la implementación de la Sala Cuna Universal, señalando que “queremos que se levante de una vez por todas esta barrera, este desincentivo a la contratación de mujeres”.

Respecto de la situación laboral de las mujeres, indicó que las actuales cifras de desocupación aún reflejan el comportamiento económico de los primeros meses del año y manifestó que los efectos de las medidas impulsadas por el Gobierno deberían observarse más adelante.

Además, planteó que la Megarreforma de Reconstrucción y Reactivación Económica podría contribuir a ampliar las oportunidades laborales para este sector.

Consultada sobre los distintos modelos familiares presentes en el país, evitó profundizar en definiciones y enfatizó que las políticas públicas están orientadas a toda la población. Como ejemplo, mencionó el beneficio de $30 mil por hijo destinado al 80% de las familias más vulnerables inscritas en el Registro Social de Hogares. “Yo creo que ese es un claro ejemplo de que nuestro compromiso es por todas las personas de nuestro país”, afirmó.

La secretaria de Estado también destacó la importancia de avanzar hacia una distribución más equilibrada de las tareas de cuidado, señalando que “tenemos que comenzar a hablar de una responsabilidad compartida”.

En la misma línea, agregó que “más allá de entrar quizás en discusiones de corte valórico, nuestro compromiso es poder trabajar por la familia y en mi caso por todas las mujeres de nuestro país”.

Finalmente, anunció el respaldo del ministerio a una iniciativa que permitirá la comparecencia telemática de víctimas de violencia de género ante los tribunales, medida que busca reducir procesos de revictimización y fortalecer los mecanismos de protección.

Asimismo, sostuvo que la disminución de la natalidad requiere respuestas más amplias que los incentivos económicos, incorporando herramientas que favorezcan el desarrollo personal, familiar y laboral.