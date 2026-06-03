Ministra de Educación adelanta que reforma al SAE no buscará terminar con el sistema: “Venimos a construir y no a destruir”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, adelantó nuevos detalles sobre la reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) y afirmó que el Gobierno no buscará eliminar el modelo vigente, sino introducir cambios para hacerlo menos rígido.

En entrevista con CNN Chile Radio, la secretaria de Estado señaló que el proyecto será presentado “en los próximos días”, luego de que el presidente José Antonio Kast anunciara en su Cuenta Pública una revisión del sistema de admisión.

“Pronto vamos a presentar un proyecto de ley. Estos son cambios que toman tiempo, que requieren de una ley”, sostuvo Arzola.

¿Qué dijo María Paz Arzola sobre la reforma al SAE?

La ministra explicó que la propuesta del Ejecutivo buscará modificar el sistema actual sin desarmarlo completamente. En ese sentido, sostuvo que hay elementos que deben mantenerse, pero otros que necesitan ajustes para dar mayor flexibilidad a los establecimientos.

“Nosotros venimos a construir y no a destruir. Nosotros entendemos que el sistema actual tiene algunas cosas que es importante preservar”, afirmó.

Según Arzola, una de las principales preocupaciones del Gobierno es que el mecanismo actual deja poco margen para que los colegios incorporen criterios propios de admisión, incluso cuando tienen proyectos educativos particulares o una alta demanda de postulantes.

“Al ser centralizado, es muy rígido y no permite que, por ejemplo, un colegio que tiene un determinado proyecto pueda tener una admisión alineada con ese proyecto”, señaló.

La titular del Mineduc agregó que la rigidez del sistema también limita la capacidad de los directores para resolver situaciones específicas que se producen durante los procesos de admisión.

“Se cerró también todo espacio para que los directores escolares pudiesen resolver asuntos que se dan en los procesos de admisión y que requieren de una respuesta descentralizada”, dijo.

Más margen para colegios y nuevos criterios

Consultada por el rol que podría tener el mérito en la reforma, Arzola sostuvo que el Gobierno no pretende fijar desde el nivel central un peso único para ese criterio, sino permitir que ciertos establecimientos puedan incorporarlo si es coherente con su proyecto educativo.

“La idea acá no es anteponer nosotros un peso específico ni tampoco una manera de determinar el mérito, sino que la idea acá es que sean los colegios a los cuales les hace sentido este criterio”, explicó.

La ministra también planteó que existen otros criterios que podrían discutirse, como la cercanía entre el domicilio y el establecimiento, aunque advirtió que aplicarlo de manera universal podría generar efectos negativos.

Para ejemplificarlo, mencionó el caso del Liceo Bicentenario San Nicolás, en la Región de Ñuble, establecimiento de alta demanda al que postulan estudiantes de distintas comunas.

“Su director nos contaba cómo ahí en San Nicolás es un liceo de excelencia espectacular y sus vecinos no están siendo admitidos porque no tienen ni una prioridad, pero están llegando personas de Chillán, por ejemplo, que ellos legítimamente quieren postular”, relató.

Sin embargo, Arzola advirtió que convertir la distancia en un criterio general para todos los colegios podría limitar las opciones de estudiantes que viven en barrios donde no existe una oferta educativa de calidad.

“Poner el criterio distancia como criterio universal en el sistema centralizado sería un problema, porque si tú haces que todos los colegios tengan prioridad a quienes viven alrededor, vas a condenar a que ciertas personas, ciertos estudiantes, familias no puedan salir de sus barrios en los cuales no hay educación de calidad”, explicó.

El peso del azar en colegios demandados

La ministra también cuestionó que, en establecimientos con más postulantes que vacantes, el sistema termine asignando una parte importante de los cupos mediante azar.

“Hoy en día la mayor cantidad de los cupos en los colegios altamente demandados se están asignando sobre la base del mecanismo que es la lotería, que en el fondo así se llama en términos técnicos”, sostuvo.

Según Arzola, en los establecimientos donde existe mayor demanda, cuatro de cada cinco postulantes no cumplen con ninguno de los criterios de prioridad que actualmente contempla el SAE.

“Cuatro de cada cinco postulantes no cumple con ninguno de los criterios de prioridad que hoy día contiene el sistema de admisión”, afirmó.

De acuerdo con la secretaria de Estado, en esos casos el criterio que finalmente define la asignación de vacantes es el azar.

“Lo que significa que esa mayoría, al no cumplirlo, ¿cómo están asignándose esas vacantes o cómo están desempatando por cada cupo? A través del azar”, dijo.

Arzola sostuvo que el desafío del proyecto será equilibrar distintos objetivos: evitar la segregación, reconocer proyectos educativos, abrir espacio a criterios como el mérito y permitir respuestas más flexibles a casos particulares.

“Hay distintos bienes que preservar y nosotros somos conscientes de eso y creemos que se puede hacer de mejor forma”, cerró.