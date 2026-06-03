Tos de las perreras: Cómo reconocer esta enfermedad en tu perro y cuándo consultar al veterinario

Una tos seca, fuerte y repetitiva, que suena como si el perro quisiera expulsar algo, es la principal señal de alerta de la llamada tos de las perreras o traqueobronquitis infecciosa canina. La enfermedad es altamente contagiosa y se propaga con rapidez en lugares donde los perros comparten espacios, como parques, guarderías o caniles.
“Muchos tutores esperan a que aparezcan más síntomas, pero cuando aparece la tos persistente por sí sola ya es una señal de alerta, especialmente si la mascota estuvo en contacto con otros perros”, advierte Diego Pincheira, médico veterinario de Zoetis Chile. A medida que la enfermedad avanza, pueden sumarse secreción nasal, estornudos, decaimiento o fiebre leve, aunque en muchos casos el animal sigue activo y comiendo, lo que retrasa la consulta.
Tratamiento, cuidados y prevención
Ante tos persistente, el paso fundamental es acudir al veterinario. El diagnóstico es clínico y el tratamiento varía según la gravedad: los casos leves se enfocan en aliviar la tos e inflamación, mientras los cuadros más complejos pueden requerir medicamentos adicionales. En casa, es clave evitar el ejercicio intenso, reducir la exposición a otros perros y mantener un ambiente cálido. Sin manejo adecuado, la enfermedad puede derivar en neumonía o bronquitis crónica, especialmente en cachorros, adultos mayores o animales con defensas bajas.
Para prevenir, los especialistas recomiendan mantener el calendario de vacunación al día y destacan alternativas como Vanguard® B Oral, una vacuna de administración oral que actúa en la mucosa respiratoria sin necesidad de inyecciones.
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