Compras de fin de año: Banca entrega recomendaciones para prevenir fraudes por aumento de transacciones financieras

La Asociación de Bancos llamó a los consumidores a que "ante cualquier situación sospechosa, los clientes se contacten de inmediato al número telefónico de emergencias bancarias 1212".

La Asociación de Bancos (ABIF) llamó a los consumidores a tomar precauciones para prevenir fraudes en el contexto del aumento de transacciones financieras que se registran en diciembre, debido a las compras y gastos de fin de año.

La organización indicó que diciembre “es el mes en que los chilenos realizan la mayor cantidad de transacciones bancarias con tarjetas, transferencias y cajeros automáticos, cerca de un 20% más que el promedio de los 11 meses restantes”.

Al ser una fecha de mayores movimientos bancarios, la ABIF aconsejó que “ante cualquier situación sospechosa, los clientes se contacten de inmediato al número telefónico de emergencias bancarias 1212“.

El número, que fue lanzado en octubre, es gratuito y deriva a las plataformas de emergencia de los distintos bancos. Desde octubre a la fecha ha sido utilizado por alrededor de 35 mil personas y ha permitido reducir la velocidad de atención, con un promedio de 22 segundos.

El gerente general de la ABIF, Luis Opazo, señaló que “diciembre muestra una muy alta transaccionalidad comparado con el resto de los meses del año. Por ello es clave que las personas adopten medidas preventivas, se informen y, en caso de emergencia, contacten de inmediato a su banco, llamando al 1212 ante cualquier situación sospechosa de delito”.

De esa manera, la banca recomendó a los consumidores seguir los siguientes consejos: