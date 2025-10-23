Asociación de Bancos lanza línea telefónica para emergencias bancarias: Así funcionará

El "1212" será un número único y gratuito, disponible para todas las empresas telefónicas.

La Asociación de Bancos (Abif) anunció el lanzamiento de una nueva línea telefónica dirigida a emergencias bancarias.

El “1212” es un número único, nacional y de carácter gratuito que permitirá a las personas comunicarse inmediatamente con sus bancos en caso de emergencias.

Con esto, se busca “reducir los tiempos de reacción y reforzar la protección frente a los fraudes financieros en el país”, señaló la Abif.

El gerente general de la Asociación, Luis Opazo, comentó que “el 1212 es una iniciativa en la que hemos trabajado en conjunto con la industria y que se suma a todas las acciones que la banca ha venido desarrollando para combatir los fraudes. No es una medida aislada, sino parte de un esfuerzo constante por reforzar la seguridad y la confianza de los clientes”.

¿Cómo funciona el número para emergencias bancarias?

El “1212” se podrá marcar desde cualquier teléfono en Chile, y la persona será derivada al canal de emergencias de su banco.

Estará disponible para todas las compañías telefónicas y cubrirá emergencias como robos o extravíos de celular, fraudes digitales (transferencias o compras no reconocidas), estafas por mensajería o correo electrónico, llamadas fraudulentas, fraudes con QR y clonación de tarjetas.

Cabe recalcar que el “1212” no reemplaza los números de atención de emergencia que ya existen en cada unidad financiera, sino que “los complementa, ofreciendo una vía adicional para la protección de las cuentas bancarias”.