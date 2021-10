El diputado de Renovación Nacional (RN) Jorge Durán expresó que su partido se está volviendo un colectivo de extrema derecha.

En una extensa entrevista con Última Mirada de CNN Chile, el parlamentario oficialista conversó con el periodista Fernando Paulsen sobre distintos temas de la contingencia política nacional, así como también realizó duros cuestionamientos a la directiva de su partido, que es encabezada por el senador Francisco Chahuán.

“Sichel y su equipo pecan de soberbia”

Respecto a la candidatura presidencial del abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, y a los cuestionamientos que ha tenido durante las últimas semanas, Durán manifestó que “cuando se ve que gana la primaria ‘sin el apoyo de los partidos’, porque todos sabemos que la mitad de mi partido apoyó su campaña y dejó de lado y apuñaló por la espalda a nuestro candidato presidencial que era Mario Desbordes; yo creo que él y su equipo pecan de soberbia y dicen: acá te las traiga Peter, acá no necesitamos a los diputados, no necesitamos, no necesitamos a los partidos y acá nos podemos dar el gusto de ningunear a todo el espectro político”.

“Yo creo que no ha existido una preparación o, a lo mejor, no ha sabido en el momento enfrentar el tema con una respuesta tajante, determinante y creíble, porque que hoy día un candidato presidencial diga ‘oye, yo no sé de dónde salieron las platas, que lo veía el partido’ es poco creíble. La gente ya no se compra ese cuento”, agregó.

De este modo, añadió el parlamentario: “yo creo que tal vez hubiera sido mucho más creíble decir ‘efectivamente, hubo determinados empresarios que aportaron a la campaña, eso no quiere decir que yo iba a venderle mi alma al Diablo, pero en ese entonces, esa era la forma en cómo operaba, pero yo nunca me comprometí a ningún favor de vuelta a cambio de los aportes’. Yo creo que hubiera sido mucho más creíble, hubiera salido del país y se hubiera acabado la noticia”.

“La ciudadanía está viendo a José Antonio Kast”

Bajo la misma línea y luego que Durán manifestó que está solicitando a la directiva su partido libertad de acción para votar por quién él estime conveniente en los comicios de noviembre, el diputado expresó que el postulante del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, es una opción que “la ciudadanía está viendo”.

“Yo creo que hoy en día el tema nacional, el tema de todos los problemas -acusación constitucional, escándalo de aportes, colusión del gas, aparecen los mismos empresarios poniendo plata a los candidatos presidenciales-, la gente como que ya está hartada”, expresó.

“Ya corremos el riesgo de que haya una baja participación porque ya no quieren saber nada con los políticos y, en ese contexto, el que tal vez podría motivar a más personas por convicción, porque, aunque no les guste a lo mejor o lo encuentren de determinada manera, sabes que no te va a salir con una sorpresa, la ciudadanía está viendo que es José Antonio Kast”, continuó.

“En ese caso, tal vez, podría incluso gente de centro decir ‘este momio, a pesar de ser momio, voto por él porque por último tiene la película clara, va a ordenar el tema de la delincuencia, va a ordenar el tema de la macrozona sur y va a poner orden respecto al tema migratorio”, aseguró.

“RN se está volviendo un partido de extrema derecha”

Finalmente, el diputado cuestionó el rol de la directiva de Renovación Nacional y confesó no sentirse cómodo al interior del colectivo.

“La verdad es que no me siento muy cómodo con esta nueva directiva. Después de lo que pasé -que trataron de bajar mi candidatura, que me denunciaron al Tribunal Supremo-, ahora que cuando existió la primaria se diera la libertad de acción y ahora no, RN siento que ya está dejando de ser el partido que era una casa donde convivíamos todos, que nos respetábamos y que nos tolerábamos, y que ahora se está volviendo un partido de extrema derecha, que lo quieren tener un partido chiquitito, todo obediente, que voten todos de determinada manera y eso a mí no me agradaba”, manifestó.

Sin embargo, agregó: “voy a resistir lo más que pueda hasta la próxima interna del partido y esperar que vuelva alguien que puede aunar este partido y que represente o respete todas las sensibilidades que conviven en Renovación”.