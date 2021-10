La campaña presidencial del candidato de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, ha tenido que enfrentar varios conflictos esta semana, luego que se diera a conocer el reportaje de CNN Chile y CHV Noticias, que expuso una serie de aportes realizados de forma irregular por parte de las pesqueras a su campaña parlamentaria en el año 2009.

Esto le ha traído las críticas por parlamentarios de su propio sector, como el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, quién aseguró que desde sus pares “no hay cariño o afecto, porque no lo conocemos”.

Para profundizar más en este tema, CNN Chile conversó con el coordinador político de la campaña de Sebastián Sichel, Pedro Browne, que fue claro en asegurar que el candidato no tenía conocimiento de esos aportes.

“El reportaje ya fue aclarado por el candidato y el comando, que no hay ninguna información respecto a esa boleta de la candidatura. Cristóbal Acevedo dio un paso al costado para no perjudicar la candidatura de Sebastián Sichel y para poder defenderse”, sostuvo.

También enfatizó en que esta polémica es “una operación política por parte de la Democracia Cristiana. Ellos tenían la información y no sé qué tiene que ver con la campaña de Sebastián Sichel”.

A su vez, Browne salió a responder a las críticas provenientes de su sector, como el senador Manuel José Ossandón y el diputado Andrés Celis.

“Manuel José Ossandón siempre quiere levantar la bandera de ser crítico de todo el mundo y le pediría tranquilidad, que no venga a ser el ejemplo de la moralidad y que venga a marcar las pautas. Y el diputado Celis nunca ha apoyado la candidatura de Sebastián Sichel y nunca le ha gustado nada de la campaña. Y hoy está generando una polémica respecto a un aporte legal de personas de carne y hueso. Las candidaturas ni presidenciales ni parlamentarias tienen la capacidad para saber dónde trabajan las personas”, señaló.

El ex diputado, agregó que las opiniones de estos parlamentarios no representan la opinión oficial de sus partidos. “Estamos trabajando en eso permanentemente. Nos estamos reuniendo con los partidos. La verdad lo que opine o no el señor Celis me tiene sin cuidado. Nunca ha querido participar en nada. No es Renovación Nacional, no es la opinión oficial. No es la opinión de Francisco Chahuán que es su presidente. Ayer mandaron una carta de apoyo los 16 presidentes regionales”, aseguró.

Por último, anticipó que espera que en el debate de este viernes organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), los candidatos se enfoquen en las propuestas.

“Vamos a tener un buen debate y esperamos que ojalá los candidatos vayan a discutir ideas. Aquí se trata de elegir un presidente, no quien ataca más ni quién trata de entrar al barro. Ojalá tengamos un debate a la altura y nos diferenciemos, y que no nos centremos en solo cuatro temas”, concluyó.