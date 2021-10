El candidato Sebastián Sichel sigue viviendo las repercusiones del reportaje de CNN Chile y CHV Noticias, que expuso una serie de aportes realizados de forma irregular por parte de las pesqueras a su campaña parlamentaria en el año 2009.

Esta jornada, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, decidió declararse en estado de reflexión y restarse de las actividades programadas con el abanderado presidencial de Chile Podemos +.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el parlamentario, quién criticó la actitud que tuvo Sebastián Sichel al darse a conocer esta información.

Lee también: Ministro Allamand criticó revisión de tratados internacionales propuesta por el comando de Boric

“Cuando uno comete un error debe reconocerlo y pedir disculpas. En definitiva, que hubiera tenido una actitud humilde. Ahora hay un elemento que yo desconocía, que Sebastián Sichel era jefe de gabinete del ministro de Economía en esa época, y una de las subsecretarías que dependen de ese organismo, es la Subsecretaría de Pesca. Y frente a esto lo único que tenía que hacer el candidato era pedir disculpas y reconocer su error“, explicó.

También aseguró que su campaña no ha sido manejada de manera correcta y que no se ha acercado a los parlamentarios de su sector. “Yo no comparto que tu critiques los atributos de los otros candidatos que para ti sean negativos. Por ejemplo, el tema de cuarto retiro, que tú le des instrucciones a parlamentarios que ni siquiera tienes la cercanía para conversar con ellos. Nosotros nunca hemos tenido un contacto, comunicación o reunión con el candidato Sebastián Sichel. Ha cometido demasiados errores, está más preocupado del resto y tiene que potenciar lo que él piensa”, profundizó.

Lee también: “Esta sociedad tiene que cambiar”: Constituyentes solidarizan con presidenta de sindicato Trans luego de brutal ataque

El diputado fue más allá y afirmó que desde Renovación Nacional no le tienen mucho afecto a Sebastián Sichel. “No hay cariño o afecto, porque no lo conocemos. Pero nosotros como bancada no se nos ha pedido ninguna reunión con él. Pero cuando tus conversas con la mayoría de los parlamentarios de Renovación Nacional, no hay ese cariño o afecto, y eso es esencial cuando tienes un candidato presidencial, que hayas tenido la oportunidad de conversar con él”, aclaró.

Celis tampoco quiso participar del video de campaña del candidato presidencial, aunque espera conversar pronto con él.

“Estoy en periodo de reflexión, quiero conversar con el candidato Sebastián Sichel, para aclarar unas dudas que yo tengo, pero no me siento cómodo por lo que ha sucedido. Si hubiese estado en el video, hubiese sido una actitud falsa”, sostuvo.

Lee también: Víctimas de Colonia Dignidad piden dimisión al ministro Larraín: “No solo debe renunciar, debe dar las disculpas”

Aunque señaló que él sigue siendo su candidato, también estaría dispuesto a votar por José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta. “Mi candidato es Sebastián Sichel. En primera vuelta nunca votaría por alguien de la ex Nueva Mayoría o del Frente Amplio, de todas maneras, voy a votar por la derecha. Si en segunda vuelta pasa José Antonio Kast con Gabriel Boric, no tengo ningún problema de votar por Kast. Pero en esta primera vuelta me quiero convencer que la mejor opción es Sebastián Sichel“, comentó.

Por último, se refirió a la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, donde todavía no sabe cómo votará.

“La acusación constitucional tiene dos capítulos, y de los que he leído no he visto antecedentes nuevos. Ahora probablemente si la acusación constitucional hubiese sido el año 2010 o 2011 habría votado a favor. Pero lo que estoy buscando es algún elemento que sea del actual período. Esta cláusula de la tercera cuota se pagó el 2011, y durante ese período, más allá que sea el negocio de su amigo, lo que me interesa es que exista un antecedente fundado donde el presidente haya actuado para favorecerse a él o a su familia. Y para el actual período no encuentro ese elemento”, concluyó.