Los sueños de Teresa Paneque: “Quiero que cada niño y niña pueda acceder a una buena educación científica, que no exista un techo”

En CNN Íntimo, la joven astrónoma, divulgadora científica y escritora conversó sobre su infancia y sus planes para el futuro. Además, reflexionó sobre lo que espera para Chile: “Mi sueño es que sea una nación científica donde toda la sociedad se sienta parte de los avances que se están generando”.

En un mundo donde la ciencia aún lucha por conquistar espacios en la conversación pública, Teresa Paneque se ha convertido en una de sus voces más jóvenes y poderosas.

Astrónoma, divulgadora científica y escritora, ha logrado lo que pocos: acercar el universo a miles, especialmente a las nuevas generaciones, a través de un lenguaje claro y cercano.

Más allá de las cifras —cientos de miles de seguidores, libros vendidos, entrevistas y publicaciones— lo que la distingue es su compromiso con una divulgación didáctica y crítica.

“Mi sueño es que Chile sea una nación científica donde toda la sociedad se sienta parte de los avances que se están generando en nuestro país”, cuenta a Matilde Burgos en CNN Íntimo.

Detalla que le gustaría que “cada niño o niña pueda acceder a buena educación científica, que fomentemos el pensamiento crítico y que no exista un techo, que nunca nadie piense que por donde nació, su situación socioeconómica o género tiene las opciones negadas”.

Una pasión de pequeña

Nacida en España, pero criada en Chile, Teresa Paneque Carreño descubrió su amor por la ciencia cuando todavía era una niña, una pasión que no solo la llevó a formarse académicamente, sino también a buscar nuevas formas de compartir ese conocimiento.

—¿La experiencia tuya y de tus hermanos fue enriquecedora viviendo fuera de Chile en diversos países?, ¿replicarías eso con tus hijos?

—Fue profundamente enriquecedora, sobre todo en cuanto al idioma, ya que viví cuando era pequeñita en Escocia, entonces para mí el inglés siempre fue un segundo idioma que capté por estar ahí, pero también fue muy difícil en lo emocional, puesto que a veces romantizamos mucho el vivir en el exterior, pero el romper lazos en edades tempranas cuesta.

“A mí me costó bastante, me costó estar lejos de mi familia. Tengo cinco tías, muchos primos y mis abuelos, además mi papá es cubano, mi mamá es de Chile, entonces tener a la familia en distintos lugares y no poder estar con ellos como me gustaría estar fue complejo, pero luego estar acá y perder a todas mis amistades que estaban al otro lado del mundo, también difícil. Entonces no sé si yo trataría de replicarlo de la misma manera”, dice.

—¿Cómo fue tu educación?

—Yo cuando era pequeña y crecí fuera de Chile, crecí en el sistema público al 100%, colegios públicos de primer nivel. En Europa no se cuestiona que la educación pública, sobre todo a nivel básico, a nivel escolar, funciona. Se inyecta en recursos, se le entrega apoyo a las profesoras.

“Eso es algo que siempre me traigo, esa experiencia, porque quiero que sea una realidad en Chile. Aquí, como en cualquier lugar del mundo, la educación pública, si es que le ponemos cariño, recursos y le damos apoyo a los profesores, puede funcionar. Y debe funcionar para asegurar el acceso a la educación científica y el pensamiento crítico”, afirma.

—¿Hace poco te casaste con un divulgador, con un periodista?

—Él hoy también se dedica a la investigación, pero desde las comunicaciones (…), así que nos complementamos muy bien. Creo que tenemos ahí mucho en común en nuestras historias de migración, porque es una experiencia muy única, que solo tienen quienes lo han vivido, sobre todo a una edad muy temprana. Encajamos muy bien en torno a eso.

“Poco se habla de lo difícil que también es como mujer científica, similar a veces a las embajadoras de carrera, mantener relaciones de pareja, porque siempre está la expectativa de que la mujer siga al hombre. Y en este caso, por las situaciones académicas en las que hemos estado, he sido yo un poco la que ha estado yéndose, Sacha apoyándome y haciendo también un sacrificio en lo personal, en su carrera y en sus ambiciones, para poder apoyar lo que yo estoy haciendo en ese momento”, agrega.

Desafíos en el espacio

La carrera espacial ha experimentado un giro radical en las últimas décadas. Hoy día, el espacio ya no es solamente territorio de agencias gubernamentales como la NASA o Roscosmos, sino también el nuevo campo de juego para magnates tecnológicos y empresas privadas con intereses comerciales, estratégicos y hasta turísticos.

—¿Cómo ves la irrupción de millonarios, como Elon Musk, en temas de exploración espacial?

—El cielo realmente es de toda la humanidad. Entonces es muy peligroso cuando veo que la exploración espacial, que hay que separarla de la investigación espacial, está primero al alcance solamente de los países que tienen más recursos y segundo al alcance de privados que pueden tener caprichos personales o inversiones personales.

—¿Y cómo ves entonces estas exploraciones que se están haciendo ahora?

—Es muy difícil legislar en términos de exploración espacial, (…) pero ahí es importante la fortaleza de las relaciones internacionales y que como planeta nos podamos poner de acuerdo en cuidar esto, que es nuestra nave espacial por el universo, es nuestro planeta y si no nos podemos poner de acuerdo en cuidar nuestra casa, no sé qué nos queda futuro.

Pese a ello, dice ser optimista: “pareciera como que todo está mal, la crisis, todo es caótico, pero también me encuentro a menudo con mucha gente que piensa de la misma manera, que tiene optimismo, que trata de poner su granito de arena y de a poco estar hablando de estas cosas yo creo que ayuda a que todos y todas le demos una vuelta”.

—¿Por qué el objetivo es llegar y plantar la bandera de un país específico en algún lugar?

—Ese no puede ser el objetivo, el objetivo tiene que ser el conocimiento, el aprendizaje, el avanzar como humanidad y creo que la mayoría de quienes hacemos ciencias espaciales tenemos una mirada muy crítica de la exploración espacial, porque no sentimos que exista esa búsqueda colectiva, sino que más bien pequeños gallitos políticos entre países.

—¿Estoy sentada frente a un futuro premio Nobel?

—Eso no va a ser así, soy una persona extremadamente normal. (…) Hay que dejar de lado la idea de que quienes hacemos ciencias somos genios que nunca se han equivocado. Es cierto que es una cosita tras otra, pero también fueron porque las situaciones y un poco la suerte estuvo de mi lado. Sí, yo hice el trabajo duro, yo estudié, yo me preparé para las pruebas, trabajé en mis investigaciones, pero también las cosas se fueron dando. Hay casualidades de la vida.

—Pero la casualidad de la vida te tiene haciendo un postdoctorado a los 27 años.

—Sí, pero mi aspiración personal no es ganarme el Nobel (…). Yo la verdad lo veo más lejano, además que el Nobel para astronomía es difícil, ya que nos tenemos que meter ahí, codear con física, con química, como que hay que cortar los pies algunos para poder llegar. Yo lo que espero genuinamente es poder hacer un cambio en cómo se ve la ciencia desde Chile.

—¿Tú quieres volver a Chile?

—Sí, yo quiero volver a Chile, quiero volver, ojalá a este lugar, pero si no estar desde alguna universidad pública, pudiendo aportar al país, pudiendo devolver el privilegio que para mí ha sido poder educarme y hacer algo que es un sueño. El secreto de los científicos es que trabajamos en algo tremendamente divertido y que todos los días ir al trabajo es como resolver un puzzle. Entonces, qué mejor que poder devolver eso entrenando a la siguiente generación y ocupando también las plataformas que se me han entregado para empujar estos temas.

