Fue un padre tardío, por eso cuando el 8 de octubre de 2021 lo intubaron tras contagiarse de COVID-19, el último pensamiento que tuvo fue para sus hijos, Carlos y Sofía, de 10 y 8 años. No alcanzó a despedirse de ellos ni de su esposa, pero sabía que no tenía derecho a morir.

Despertó 10 días después, convencido de que estaba en Puerto Natales y que quienes lo rodeaban querían matarlo, pero estaba en la clínica, viviendo la fase conocida como delirium, que afecta a los pacientes más graves de COVID.

Estuvo internado un mes, y los tres siguientes en casa, con una nueva reflexión sobre la vida, con aprendizajes y con un compromiso con los vecinos de Huechuraba, que lo habían elegido por tercera vez como su alcalde con el 56% de los votos.

Carlos Cuadrado es hijo de Sofía Prats y nieto del ex comandante en jefe del ejército Carlos Prats y Sofía Cuthbert, quienes fueron asesinados por la dictadura en un atentado en Buenos Aires durante septiembre de 1974.

Él tenía 8 años y aún conserva recuerdos nítidos de su infancia con sus abuelos. En homenaje, sus dos hijos llevan el nombre de sus abuelos, y el compromiso democrático del general Prats es para él una herencia imborrable.

En conversación con CNN Íntimo, Cuadrado afirmó que sabe que hay muchas tareas pendientes, pero en medio de una crisis de seguridad a nivel nacional, cree que puede replicar la intervención urbana que ha sacado a La Pincoya de la crónica roja, en otras zonas del país

El trabajo es complejo y sabe que en los 2 años que le quedan como alcalde solo podrá encaminar los desafíos que hay en vivienda, salud y lucha contra el crimen organizado. Aunque no podrá postularse de nuevo, lleva el servicio público en la sangre.

El alcalde está consciente de que existe un problema que afecta de forma grave al país; la falta de confianza en las autoridades. “Se impostan y se agrandan cosas que son pequeñas, se arman importante a partir de nada (…) y lo importante para las personas no se asume con la seriedad y profundidad que debiera hacerse”, asegura Cuadrado.

“Nos tienen discutiendo respecto de la modificación de las AFPs, que es para los últimos 15 años de vida, y nadie discute sobre que el 50% de los chilenos no llega a fin de mes porque ganan 400 mil pesos mensuales”, lamenta.

La autoridad comunal asegura que cuando se “magnifican cosas que son pequeñas para transformarlas en cosas que la gente sabe que no tienen el peso que le están dando las autoridades, uno se interna en la comuna y trata de hacer por nuestros vecinos lo que Chile debe hacer por el resto de nuestros compatriotas“.

—El Gobierno va a cumplir en poco tiempo un año, es su gobierno, pese a que el PPD se incorporó en la segunda vuelta y empezó a tener relevancia con la llegada de Carolina Tohá al Ministerio del Interior, ¿cómo ve su Gobierno?

—Yo soy un hombre de izquierda y, pese a eso, apoyo al Gobierno del presidente Boric. He aprendido a valorar y respetar el trabajo que el presidente está haciendo con todas las dificultades que tiene. Me llamó la atención que desde el inicio el presidente comprendiera que con la coalición con la que había triunfado era incapaz de llevar a cabo las transformaciones sociales profundas que pretendía para dignificar las condiciones de vida de los chilenos.

“Las cosas se cambian desde adentro, no se cambian desde afuera, criticando (…), y si uno siente que el Gobierno es más de centro que de izquierda, desde la izquierda hay que forzar a que sea lo que uno espera“, señaló respecto su visión de la gestión del Gobierno.

—¿El PPD está más a la izquierda?

—No, yo estoy más a la izquierda que el PPD. Cuando el presidente cae en popularidad, aquellos más recalcitrantes sostenedores del Gobierno guardan silencio y quienes éramos más reticentes, levantamos banderas de defensa y de apoyo al presidente. En el entendido que es mi gobierno, le vaya mal o bien. Por lo tanto, haré todo lo necesario para que aunque tenga 10%, le vaya bien, en el entendido que es lo más cercano ideológicamente a lo que yo quiero que vivan los chilenos.

“Fracaso permanente”: Seguridad en el país

Tras ser consultado sobre la seguridad, una de las materias que se ha vuelto un eje central de contingencia en el país, el jefe comunal hizo énfasis en dos reflexiones particulares: “Hay que asumir que Cristo fue crucificado entre dos ladrones, han pasado milenios en los que todos han tratado de acabar con la delincuencia, es un tema que no se va a terminar. En segundo lugar, hay que presentar alternativas al fracaso permanente de lo que Chile ha hecho en materia de delincuencia, las que siempre van a ser insuficientes, por lo tanto, si es insuficiente, es un método fracasado“.

Además, agregó detalles sobre acciones concretas en la misma materia, indicando que desde la dirección de la comuna de Huechuraba se está ejecutando un plan con proyección a largo plazo de 12 años, para lograr disminuir los índices de delincuencia.

También señaló que el municipio invirtió $6 mil millones en la educación de 7 escuelas de la comuna y actividades extracurriculares para sus habitantes como medidas de prevención. Asimismo, se han hecho intervenciones investigativas y policiales en torno a problemáticas sociales, como la delincuencia y el narcotráfico.

“Han disminuido en un 50% los delitos de alta connotación social por cada 100 mil habitantes en los últimos 8 años, desde el 2014 al 2021″, afirma Cuadrado.

Junto a ello, agrega que el único motor real de promoción social en Chile es la educación, por lo que indicó que “se les ofrece a los jóvenes alternativas de tener una vida distinta, pero también se combate a aquellos que no quieren cambiar”.

—Con esos números de reducción de delincuencia, ¿por qué tuvo que andar con chaleco antibalas?

—Porque uno es de carne y hueso y las balas hieren la carne, no sé, por decirlo de alguna manera

—¿Por quién fue amenazado?

—No tengo idea, pero consideré que debía llamar a la subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, y le hice ver que tenía cierto grado de certeza de que las amenazas eran reales, pero no lo verbalicé, no hice lo que tenía que hacer. Sin embargo, hay que hacer la pega, porque no hacerlo es aceptar que el otro, en función de una amenaza, restringe la labor pública que uno debe cumplir.

Proceso constituyente y desafíos sociales

En la comuna de Huachuraba, el Rechazo ganó con un 58% en las elecciones; sin embargo, el alcalde Cuadrado mencionó la falta de entendimiento por parte de los ciudadanos y la poca labor pedagógica de las autoridades políticas como principal causa del resultado.

“Si lo hubiesen entendido, quizás no hubiese salido electo Rojas Vade, la Tía Pikachú o todos aquellos que denigraron el rol constituyente, que el pueblo les confió para mejorar la vida de todos nuestros compatriotas”, comentó.

Asimismo, explicó que, desde su punto de vista, existe un tema de origen y ambición: “Estoy convencido de que si en el proceso constituyente se hubiese abordado con profundidad los temas más angustiantes para los chilenos, tendríamos hoy una Constitución mucho más progre, profunda y garantizadora de derechos sociales para los ciudadanos”.

También afirmó que “se hizo mal la pega” y que espera que este nuevo proceso fuera más participativo, ya que considera que se está “marginando a los ciudadanos en la práctica de escribir una nueva Constitución”.

Conmemoración del 50° aniversario del golpe de Estado

En 2023 se conmemoran los 50 años del golpe militar, una fecha bastante particular para los habitantes del país y que no está exenta de controversias, ya que divide opiniones. Carlos Cuadrado mencionó que “nadie está obligado a lo imposible” con respecto al dolor de los familiares de todas las víctimas y desaparecidos de la dictadura.

“Si uno no sabe quién causó el daño, es muy difícil aplicar justicia y perdonar”, señaló.

Su abuelo, el general Carlos Prats, una de las personas más cercanas al ex presidente Salvador Allende, fue exiliado en 1973 a Argentina, tras el golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas. En 1974, fue asesinado junto a su esposa Sofía Cuthbert en un atentado en Buenos Aires, lo que significó un gran impacto en la vida de Cuadrado, quien en ese entonces solo tenía 8 años.

“Era una persona cariñosa y muy militar. Hay episodios notables que recuerdo de niño. Era un abuelo muy cercano”, describió el alcalde.

Sin embargo, se despidió al comandante en jefe del Ejército, Augusto Pinochet, con honores militares y en una ceremonia prácticamente de Estado tras su muerte en 2006, mientras que Carlos Prats pudo tener una ceremonia después de casi 30 años de su asesinato.

El alcalde Cuadrado mencionó que existió “una justicia injusta” en el caso, ya que “logramos meter presos a todos los criminales y terroristas internacionales que participaron en el crimen, siguiendo órdenes dadas por quien nunca fue a prisión“.