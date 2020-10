VIDEO RELACIONADO – Los requisitos para los chilenos en el extranjero para votar en el plebiscito (01:07)

Natalia Marmolejo Olea vive en Dublín, Irlanda. Es de Rancagua y hace cinco años decidió dejar el país para estudiar inglés. En esa aventura, conoció a quien hoy es su marido y se quedó. Maneja el idioma, trabaja en una empresa de relaciones públicas y comunicaciones, y está estudiando negocios. Por el momento, dice, no tiene planes de regresar de manera permanente, pero le importa lo que pase en Chile.

Como muchos chilenos en el exterior, en octubre de 2019, se sorprendió con las manifestaciones en contra de la desigualdad social y varios residentes se organizaron para encontrarse, conversar y tener una posición clara. Así nació Chile Despertó Dublín, una comunidad que ahora fue clave para que se respetara su derecho a voto en el plebiscito por una nueva Constitución.

“Empezamos a mandar correos a todos los ministerios porque nos decían que el gobierno irlandés no autorizaba la votación este domingo”. Natalia detalla lo que pasó una vez que las autoridades anunciaron una nueva cuarentena por seis semanas desde el miércoles pasado, en un intento por contener los nuevos casos de COVID-19 que están al alza en Europa.

Sólo en esa jornada, el Gobierno anunció más de mil nuevos contagios, por lo que se prohibieron las reuniones sociales en interiores y al aire libre, se dispuso que restaurantes y bares podrían tomar solamente pedidos para llevar y se determinó que sólo el comercio esencial puede funcionar. Entonces, ¿qué pasaría con la votación?

“Tocamos todas las puertas posibles y llegamos al Ministerio de Relaciones Exteriores”, dice Natalia. “El miércoles en la noche nos llegó la información de que el ministerio había autorizado el plebiscito, pero nada oficial de parte de la embajada. Y ayer, después de dos días consultando, en la tarde recién recibimos la respuesta de que estábamos autorizados”.

Algo parecido cuenta desde Madrid, España, el periodista chileno Elkjaer Lobos: “la situación es complicada. En el caso de España, cada comunidad autónoma ha ido definiendo sus restricciones, así que tenemos que ir viendo día a día cómo nos puede afectar esto”. Asegura que hasta ahora, él no ha tenido problemas para saber qué hacer, pero muchas de estas informaciones llegan a través de redes sociales.

“En Madrid, mañana empezamos un toque de queda, y eso significa más restricciones. Además, en España sólo hay dos circunscripciones para votar, Madrid y Barcelona, y quienes están fuera de esas comunidades autónomas, tienen que viajar horas en muchos casos para votar y tienen que prepararse. Esto refleja la falta de preparación de los consulados y embajadas chilenas en el mundo. Cuando uno es chileno y está en el extranjero no hay una comunicación fluida y te enteras porque un amigo llama al consulado, hace las preguntas y eso llega a un grupo de chilenos, o se sube a Facebook, etcétera”.

Natalia coincide en este punto, “si no hubiéramos ejercido presión, las votaciones no se habrían llevado a cabo, y nos parece de una ineficiencia extrema porque sabíamos hace mucho rato que podríamos entrar a una cuarentena. Irlanda informó qué pasaría si avanzábamos en nivel sanitario y había planes de contingencia”.

Elkjaer, por su parte, sostiene que “si fuese al revés, si los españoles u otras personas tuvieran que votar en Chile, no pasarían por esta incertidumbre. Yo te aseguro que esto no pasaría con otro país europeo o incluso, Estados Unidos. Todos tendrían garantizado su derecho a voto”.

“Lo van a poder hacer en buenas condiciones”

Este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, indicó que 113 locales de votación se dispusieron en 65 países para poder recibir a las 59.522 personas que sufragarán fuera del país. La autoridad aseguró que “casi la totalidad de los chilenos habilitados para votar en el exterior lo van a poder hacer en buenas condiciones”.

El Gobierno indicó que se está monitoreando de manera constante la situación de cada país y reconoció que, hasta ahora, lo más complicado está en Argentina. En el sur, las localidades de Río Grande y Ushuaia podrían quedar fuera de la consulta por efecto de la pandemia. Pese a esto, su balance es positivo.

“En el proceso del año 2017 fueron solamente 40 mil, y ahora hemos avanzado a 60 mil, un aumento del orden del 50%. Lo mismo ocurre con los locales de votación y particularmente con las mesas. Si las veces anteriores las mesas eran de una cantidad del orden de las 150 ahora hemos avanzado mucho más. En los distintos países ha sido necesario ajustarse a las distintas normas sanitarias, por ejemplo, por el número de personas dependiendo de los distintos lugares”, sostuvo Allamand.

Cada uno de los votantes deberá llegar a sus locales de votación tal como lo harían en Chile, con su mascarilla, con un lápiz de tinta azul y manteniendo la distancia física con el resto de las personas.

Chilenos quieren votar y ser constituyentes

Víctor Sáez, representante de la agrupación Chilenos y Chilenas en el Exterior, asegura que el problema es mayor. Indica que “ha habido varias dificultades. En Australia, por ejemplo, Argentina, pero también en España, con votantes de Barcelona. Eso ha hecho que el interés de la comunidad chilena se manifieste, han tenido que jugar un rol más activo para encontrar soluciones. También los consulados y embajadas”.

Víctor, quien reside en Berlín, Alemania, asegura que “la pandemia complejiza todo”, pero cree que se podrían haber tomado mejores decisiones a la hora de organizar el voto en el exterior. “Hay cierta falta de voluntad en algunos lugares para que nos expresemos. O sea, desde el cambio de domicilio electoral. Tuvimos muchas complicaciones y no se dieron facilidades que esperábamos. Muchos jóvenes quisieron cambiar su domicilio y terminaron sintiéndose limitados”, sostiene.

Asegura, además, que los 60 mil inscritos es sólo una pequeña parte de los electores que podrían haber participado de la votación. “El potencial son de 400 mil electores. Y a pesar de todas las complicaciones, la colonia de chilenos en el exterior tiene una gran voluntad democrática, ganas de participar y entusiasmo. Y eso creo que quedará totalmente demostrado este domingo”.

Desde esta agrupación, incluso, quieren ir más allá y por eso piden al Congreso aprobar el proyecto de ley que permitiría a los chilenos residentes en el extranjero votar y ser elegidos como constituyentes, en caso de que gane la opción Apruebo en el plebiscito.

La iniciativa plantea reemplazar el inciso tercero del artículo 13 de la Constitución por uno que señale que “los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República, en los plebiscitos nacionales y elección de delegados o asambleístas constituyentes”.

Sáez sostiene que “el plebiscito define el destino de Chile y sin duda, la mirada del exterior sería importante que estuviera. Hay interés de que Chile sea un país más digno, más igualitario. Lamentablemente, los pasos para nuestra participación no han sido las mejores, todavía no está establecido el voto postal que podría ser una gran ayuda para aquellos que viven a miles de kilómetros de los consulados. Y seguimos con el voto presencial, si bien es válido e importante, no sirve como único mecanismo”.