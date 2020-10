VIDEO RELACIONADO – Pdte. Piñera denunció una “campaña sistemática” de noticias falsas (00:35)

Cuando hay acontecimientos importantes en desarrollo, como el plebiscito del 25-O, la cantidad de información que circula aumenta. Esto acrecienta las posibilidades de aparición de noticias falsas, sobre todo por redes sociales como Twitter, Instagram, WhatsApp y Facebook.

Para evitar caer en las denominadas fake news el próximo 25 de octubre, Facebook contará con un equipo de elecciones de respuesta rápida ante posibles incidentes que puedan registrarse en la red social junto con Instagram y WhatsApp. La revisión estará a cargo de especialistas de diversas áreas combinado con inteligencia artificial.

Lee también: “Seguimos en pandemia”: Izkia Siches pidió “no salir a las manifestaciones” por riesgo de diseminación del virus

“Con la intención de apoyar el fortalecimiento del ecosistema de verificación, entrenamos a más de 130 periodistas de distintas regiones de Chile. Este entrenamiento fue organizado junto con universidades locales y otros actores especializados en la materia. En un programa de dos sesiones, acercamos a los comunicadores chilenos a expertos en la práctica de la verificación a nivel mundial”, señalaron desde la compañía.

Una acción similar que han estado realizando al alertar a sus usuarios cuando comparten noticias falsas que circulan por la web sobre el coronavirus:

Además han implementado una herramienta de transparencia para avisos políticos y electorales que permite a las personas saber quién está detrás de los anuncios políticos que ven en Facebook e Instagram.

“Desde principios de agosto, las publicidades sobre política o elecciones en Facebook e Instagram deben estar identificadas con la etiqueta «Pagado por» y todos los anunciantes deben pasar por un proceso de autorización para confirmar su identidad y su residencia en Chile”, explicaron desde Facebook.

¿En qué fijarse para detectar noticias falsas?

En LaBot Chequea cuentan con un robot que simula la dinámica de un chat para enseñarle a las personas a verificar información, tiene cuatro tipo de chequeos, cadenas de WhatsApp, fotos, videos y mensajes virales.

Primero debes ingresar a chequea.labot.cl e inmediatamente aparecerá un diálogo al que puedes responder con una botonera.

Luego la robot hará preguntas que debes responder como por ejemplo: ¿Qué quieres aprender a chequear? Y se desplegarán las diferentes opciones que se puede elegir. Ella te enseñará con GIFs o imágenes, en qué tienes que fijarte para distinguir la información falsa

“La lanzamos ahora porque la desinformación se multiplica antes de los proceso electorales y sabemos que el fact-checking tiene limitaciones, entonces la idea es darle herramientas a las personas para que ellas mismas puedan darle una mirada crítica a la información que reciben” señala Francisca Skoknic, co-creadora de LaBot.

Lee también: Plebiscito: Servel desmiente instrucciones falsas que circulan en redes sociales y que aluden a un “jurado electoral”

¿Por qué es tan importante no caer en las fake news?

Se debe tener en cuenta el contexto: Chile está a días de un plebiscito y, como en cada elección, lo primordial es votar informados. Según los expertos, la información falsa que comienza a circular por la web aumentan la desinformación y polarización de la sociedad.

“Estamos ante un escenario de polarización e incertidumbre, las fake news refuerzan la polarización, más que convencer a alguien de algo nuevo. Lo que hace la desinformación es convencerlo más sobre su mirada y no le permiten a la persona ver las otras perspectivas de la realidad más completa, y se produce un sesgo cognitivo“, explica Enrique Núñez, líder del proyecto de Fact Checking de la Facultad de Comunicaciones UC.

Existe otro tipo de desinformación relacionado a la falta de contexto o falta de información suficiente donde las personas comparten cadenas o mensajes virales creyendo que son un aporte, cuando en realidad lo que hacen es colaborar a la desinformación.

Por ejemplo, cuando fue el incendio en el Amazonas, las personas empezaron a compartir imágenes deespecies que supuestamente estaban en extinción y eran víctimas del incendio, pero en realidad las imágenes no eran del Amazonas.

“La gente que comparte eso no lo hace con mala intención, creen que ayudan, pero el riesgo está en que todavía no tenemos una cultura de verificar lo que nos llega, sobre todo en los espacios de confianza como WhatsApp que nos llevan a creer este tipo de desinformaciones que pueden poner en riesgo nuestra salud o donar en causas que no corresponden”, explica el especialista.

1. Los monos fueron retratados en 2017 en Jabalpur, India, por Avinash Lodhi (la cría no estaba muerta)

2. La foto arriba a la derecha muestra la Amazonia brasileña, pero hace 30 años

3. La de abajo también fue tomada en la Amazonia brasileña pero en 2014#PrayforAmazonia #AFP pic.twitter.com/dHn2Xc4NWU — AFP Factual 🔎 (@AfpFactual) August 21, 2019

La recomendación es siempre tratar de comprobar la información, fotografías o videos, buscando en Google datos adicionales. Y si es llega algún mensaje por WhatsApp, fijarse si tiene buena ortografía. Son parte de las acciones que pueden ayudar a no caer en las fake news.