La ex senadora Carmen Frei (DC) se refirió, tras realizar su votación en el plebiscito, a quienes se restaron del proceso que se vivió este domingo, en el que Chile decidirá si tendrá o no una nueva Constitución.

A la salida del local de votación en la comuna de Huechuraba, la hermana del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pidió a todas las personas que “no se marginen de este proceso histórico, porque nos necesitamos todos para que sea la Constitución de todos sin exclusión”.

Sin embargo, sostuvo que “y los que no van a votar, no se quejen o digan que no les gusta cómo va Chile, no tienen derecho a opinar, así que seamos respetuosos de nuestros derechos”.

Finalmente, manifestó que “hacemos un llamado a celebrar con entusiasmo, pero sin destrozos y sin violencia, en paz y en tranquilidad”.