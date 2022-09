Con el 99,40% de las mesas escrutadas, la opción Rechazo se impuso con un 61,88% de las preferencias, en contraste con el Apruebo. El comando del Apruebo, opción que obtuvo el 38,12% de los votos, reconoció el triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito de salida constitucional que se llevó a cabo este domingo 4 de septiembre.

En ese contexto, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió al resultado electoral.

“Siempre he tomado opciones y me las he jugado por lo que creo, sin esconderme ni disfrazarme de lo que no soy”, expresó la autoridad a través de sus redes sociales.

“No es primera derrota que sufro y seguramente sufriré otras. Felicito a los ganadores, porque respeto la democracia. A seguir, porque no está muerta quien pelea”, agregó por medio de su cuenta personal de Twitter.

Luego de los resultados, los partidos explicitaron su respaldo al Ejecutivo y al mandatario, para que sea él quien “continúe con los procesos de trasformaciones sociales que espera la ciudadanía” y se comprometieron en el “desarrollo y avance de la agenda social que se encuentra implementando el Gobierno”.

