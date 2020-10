El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió la mañana de este miércoles a las declaraciones de la ex funcionaria de Epidemiología, Andrea Albagli, quien afirmó a Fiscalía que el gabinete del ex ministro Jaime Mañalich pidió manipular datos del COVID-19.

En conversación con Radio Duna, la autoridad señaló que no conoce a Albagli ni los antecedentes que maneja para hacer esa declaración.

“Desconozco a esta persona, no sé quien es, nunca estuve en una oportunidad de estar con ella, por lo tanto no me puedo pronunciar acerca de lo que dice esa persona”, dijo.

En la misma línea, Zúñiga señaló que la ex funcionaria pertenecía a un área que a él no le correspondía.

“No sé qué antecedentes tendrá para respaldar su aseveración, pero no puedo opinar de un departamento que no depende de mí directamente y que no tengo antecedentes de que eso haya ocurrido”, afirmó.

“Conmigo nunca se realizó una manipulación de datos, eso nunca lo vi y eso es lo que siempre hemos afirmado, que cada vez que se entregó información fue para poder entregarlo de la forma más oportuna posible”, aseveró.

Lo anterior, agregó, “contando con todas las dificultades que requiere el manejo de una pandemia para poder entregar los datos de una manera oportuna”.

Según publica Ciper Chile, Andrea Albagli declaró como testigo el pasado 30 de septiembre como parte de la investigación por la querella que incluye al ex ministro, al presidente Sebastián Piñera y a los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga.

En concreto, la ex funcionaria aseguró que el 24 de abril pasado se le pidió alterar la base de datos de la cartera, ya que la información que estaba en Epivigila sobrepasó lo informado por Mañalich.

“Cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar”, sostuvo.