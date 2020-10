La ex jefa de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud (Minsal), Andrea Albagli, denunció en su declaración ante la Fiscalía que el gabinete del ex ministro Jaime Mañalich le pidió a ella y a otros funcionarios que manipularan la base de datos sobre contagios de COVID-19.

Albagli entregó su testimonio el 30 de septiembre, dos semanas después de renunciar al Minsal. En él, la ex funcionaria contó que la orden llegó un día de abril, cuando era una de las encargadas de elaborar los informes epidemiológicos, en un jornada en que el ex ministro ya había dado a conocer una cifra de contagios en un balance ante la prensa.

“Recuerdo con mucha claridad un día que nos piden que cambiemos la información. El ministro informaba con un sistema desconocido para nosotros, paralelo, que primero eran llamados telefónicos, luego un código de acceso que ponían los totales. Informaba estas cifras en la mañana, previo a que publicaremos los informes. El 24 de abril, porque previamente el valor absoluto reportado desde Epidemiología era siempre inferior a lo reportado por el ministro, ese día pasó que la información que estaba en Epivigila sobrepasó lo informado por Mañalich. Así que cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias, la información de Epivigila no podía exceder lo informado por el ministro”, relató Albagli, según consigna Ciper.

La ex funcionaria explicó que los reportes de Mañalich tenían lugar, generalmente, a las 11:00 horas, mientras que la publicación del informe epidemiológico se hacía pasadas las 17:00 horas.

“Nosotros no lo hicimos”, afirmó. Ante su rechazo, su jefatura encontró otra fórmula para cumplir con la orden del ex ministro: “se pidió que cambiaran el punto de corte de la base, que si era descargada a las 22:00, por ejemplo, se descargaba antes, no recuerdo bien pero el corte se corrió para las 18:00. Adelantaron el punto de corte hasta que hubiera un valor igual o inferior a lo informado por el ministro”.

De acuerdo a la profesional, la medida se mantuvo en el tiempo y, si en un comienzo el punto de corte era a las 21:00 horas del día anterior, luego se fue adelantando progresivamente “hasta que terminamos dos días atrás”.

En la misma declaración, Albagli aseguró que el Minsal también hacía su propio conteo respecto a las lesiones ocurridas durante el estallido social: sostuvo que cuando propusieron hacer un seguimiento de las personas lesionadas en el contexto de las protestas, “nos respondieron que no debiésemos hacerlo nosotros porque lo hacía el gabinete del ministro directamente”.

Por otro lado, acusó que en un momento hicieron un análisis sobre el riesgo de morir por COVID-19 en diferentes personas y los resultados arrojaron que los adscritos a Fonasa tenían mayor probabilidad de morir que quienes estaban en Isapre.

“Me pareció información relevante y lo informo a las jefaturas. Hace unos días el ministro Paris dice que hay información que descarta la relación entre letalidad y pobreza, eso falta a la verdad, ya que si bien son modelos complejos sujetos a mejora, al menos hay información relevante que lo sugiere, así que cuando está descartada, no existe información que pueda descartar esta información. Ese correo lo envié el 22 de junio”, relató.

El testimonio de Albagli se dio en el marco de la investigación por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos contra Mañalich y que involucra también al presidente Sebastián Piñera. En la diligencia, la ex funcionaria entregó correros en los que manifestaba sus reparos a la manera en que se manejaban los registros de la pandemia.

Respuesta del Minsal

Desde el Ministerio de Salud, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dijo en conversación con Radio Duna que desconoce “a esta persona, no sé quien es, nunca estuve en una oportunidad de estar con ella, por lo tanto no me puedo pronunciar acerca de lo que dice esa persona”.

“Conmigo nunca se realizó una manipulación de datos, eso nunca lo vi y eso es lo que siempre hemos afirmado, que cada vez que se entregó información fue para poder entregarlo de la forma más oportuna posible contando con todas las dificultades que requiere el manejo de una pandemia para poder entregar los datos de una manera oportuna”, agregó.