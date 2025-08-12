“Boric peleó por Chile”: El niño que se sacó un 4.8 por disertar sobre Gabriel Boric cuando debía hablar de Arturo Prat y la respuesta del Presidente

El día de la disertación, la madre fue a buscar a su hijo al colegio y el menor le contó que le había ido "súper bien". Pero cuando la mujer revisó la nota, se dio cuenta de que era un 4.8, algo lejano a lo que ella esperaba.

Una de las características más valiosa de los niños y niñas es su espontaneidad. Los menores de edad, a diferencia de los adultos, son más ellos, sin miedo al qué dirá el resto, una caja de sorpresas que nunca deja de sorprender.

Ese es el caso del hijo de una usuaria de Tiktok llamada Sasha Ramírez, quien contó la experiencia que vivió cuando el menor, de seis años, tuvo que disertar en su colegio sobre uno de los próceres de la patria: Arturo Prat.

“Ensayamos más de una semana su disertación sobre Arturo Prat. Él, desde un comienzo, me dijo que quería leer de Gabriel Boric. Y yo le dije que no, porque era una historia fome, aburrida, disertar de un Presidente que está hace poco joven, no”, comenzó su relato.

El día de la disertación, la madre fue a buscar a su hijo al colegio y el menor le contó que le había ido “súper bien”. Pero cuando la mujer revisó la nota, se dio cuenta de que era un 4.8, algo lejano a lo que ella esperaba.

“Y yo dije, pues chucha, mi hijo se sacó un 4-8, si la weá se la aprendió de memoria en la casa. Fui revisando esto, puntos, que estaban puntos, que no sé qué… Observaciones. Y aquí dice, menciona que su disertación es sobre el presidente Gabriel Boric y que él peleó por Chile.Entre comillas, el papelógrafo es de Arturo Prat”, relató la mujer.

Y continuó: “Menciona que el barco se llamaba Esmeralda. Y yo así como…’Hijo, te dije toda la semana que Arturo Prat fue al combate naval de Iquique, que peleó contra el Huáscar, que Esmeralda era el de Chile, weón’. Y yo así como… ‘Mamá, es que no me acordaba, se me olvidó. Me confundí’, me dijo”.

La madre del menor, desilusionada y todo, decidió respaldar a su hijo: “Yo le dije, ya hijo, tranquilo, a todo nos pasa”. Y cerró con un cierto grado de cansancio y desilusión: “No puedo creer que mi hijo quería disertar de Gabriel Boric, weón. Por favor díganle a Gabriel Boric que mi hijo se obsesionó con él”.

La respuesta de Gabriel Boric

El video rápidamente se hizo viral y llegó al celular de Paula Carrasco, quien le mostró el relato de la desesperada madre al Mandatario, quien no dudó en responderle al menor de 6 años.

“Hola Aris, ¿cómo estás? Aquí Gabriel Boric, mira, supe de tu disertación, de tu mamá, te quiero mandar un abrazo gigante, gigante, gigante. Decirte que estoy orgulloso que hayas disertado de mí, que no entiendo por qué te pusieron esa nota, pero que no importa, porque aprendiste y ahora estamos en contacto”, señaló el Mandatario en un video que la propia madre subió a su Tiktok.

El Presidente Boric le mandó un abrazo grande al menor y le agradeció el cariño. “Quería mandarte este saludo, un abrazo grande Aris, que te vaya muy bien, y sigues jugando a la pelota, también entiendo que te gusta el fútbol como le gustaba a tu papá, te mando un abrazo grande, chau, chau”.

Fue justamente esta frase final la que alegró a la madre, ya que justamente el padre de Aris falleció hace un par de meses. “Mi bebé mañana despertará y sé que gritará de emoción, Sobretodo, porque el Presidente le nombró a su papá que está en el cielo”, cerró la mujer agradecida.