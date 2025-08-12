“La unidad es el camino”: Oficialismo tras quiebre de pacto parlamentario con FRVS y AH

Los partidos firmantes enviaron un mensaje claro: la conformación de una lista única sigue siendo una prioridad estratégica para el bloque.

Luego de que la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) anunciaran su retiro del pacto para conformar una lista parlamentaria única del oficialismo, los partidos restantes del bloque —PPD, PS, PC, Frente Amplio, Partido Liberal, Partido Radical y la Democracia Cristiana— reafirmaron su compromiso con la unidad electoral y con la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

La decisión de FRVS fue comunicada formalmente este martes por su presidente, el diputado Jaime Mulet, quien se trasladó hasta la sede del Partido Socialista para informar personalmente a los presidentes de las colectividades del Gobierno y de la DC que su partido se marginaría del acuerdo.

En la misma instancia, Acción Humanista también anunció su salida del pacto.

Según Mulet, las negociaciones estaban “bien estancadas” y acusó “pretensiones desmedidas” por parte de algunos partidos, lo que —a su juicio— imposibilitó llegar a un consenso.

El principal nudo del desacuerdo fue la exigencia de la FRVS de 16 cupos parlamentarios, una cifra considerada excesiva por las colectividades mayores, dado que actualmente el partido cuenta con solo dos diputados.

Unidad como prioridad

Pese al quiebre, los partidos firmantes subrayaron que la conformación de una lista única sigue siendo una prioridad estratégica para enfrentar las elecciones de noviembre.

A través de un comunicado, señalaron que la unidad política “nos entrega un pronóstico favorable para las elecciones que vienen” y es clave para lograr una mayoría parlamentaria que permita avanzar en reformas y evitar retrocesos promovidos por sectores conservadores.

“Nos une la convicción y el compromiso con la candidatura de Jeannette Jara, quien representa un proyecto sólido para avanzar hacia un Chile más justo e inclusivo”, sostuvieron.

Asimismo, manifestaron respeto por la decisión de FRVS y AH, pero reiteraron su “firme convicción de que la unidad es el camino para representar las demandas de las grandes mayorías y asegurar un triunfo en noviembre”.

Apoyo desde La Moneda

La propuesta de una lista parlamentaria única había sido promovida activamente desde el Gobierno y contaba con el respaldo explícito del Presidente Gabriel Boric y de la propia candidata presidencial Jeannette Jara.

Su objetivo era consolidar una mayoría parlamentaria que acompañe una eventual administración de continuidad.