A los 24 años y tras complejo estado de salud: Confirman muerte de conocido Tiktoker, Marlon Sebas

La familia del joven dio a conocer la lamentable noticia a través de un emotivo comunicado, destacando su valentía durante años de tratamientos médicos, incluido un trasplante de pulmones.

El influencer y creador de contenidos, Marlon Sebastián, conocido como Marlon Sebas en TikTok, falleció este martes tras enfrentar durante años un complejo cuadro de salud derivado de una leucemia que marcó gran parte de su vida adulta.

Tenía apenas 24 años y, aunque su enfermedad lo enfrentó a tratamientos invasivos y un trasplante de pulmones, nunca dejó de sonreír frente a la cámara.

Una vida expuesta

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que destacaron el temple con el que Marlon enfrentó su enfermedad.

“Nuestro amado Marlon partió de este mundo la madrugada de hoy, tras una valiente lucha que por años tuvo que llevar”, señalaron en la misiva.

A lo largo de su carrera en redes, Marlon no solo generó contenido humorístico, sino que también visibilizó las complejidades de vivir con una enfermedad grave.

En diciembre pasado, reveló que sus pulmones trasplantados estaban presentando un rechazo, obligándolo a depender del oxígeno a tiempo completo, tras un cuadro de COVID.

Pese al deterioro de su salud, nunca dejó de generar contenido, acompañado muchas veces por su círculo cercano.

Apoyo transversal en redes

El velorio se llevará a cabo en Quilicura, en el Estadio Oyarzún (calle Oyarzún #485). Desde la familia hicieron un llamado a quienes quieran asistir a hacerlo con “discreción y mucho respeto”.