Hombre muere baleado en Concepción durante falsa venta de auto: Intentó proteger a su hijastro de 15 años

Un hombre de 32 años perdió la vida en Concepción, Región del Biobío, luego de ser víctima de un ataque durante una falsa venta de un vehículo.

La víctima, que había viajado desde Osorno junto a su hijastro de 15 años para concretar la compra, fue baleada tras intentar proteger al menor de un intento de robo.

¿Qué pasó?

Según informó el teniente coronel José Rubio, de la Prefectura de Carabineros de Concepción, ambas víctimas se contactaron previamente con los presuntos vendedores a través de redes sociales y coordinaron un encuentro para la compra del automóvil.

Sin embargo, al llegar al punto acordado, un grupo de tres sujetos encapuchados los abordó.

Dos de los delincuentes se bajaron del vehículo e intentaron sustraer el teléfono al adolescente y el dinero en efectivo que portaban en un bolso, lo que motivó que el hombre interviniera para defender a su hijastro.

Fue en ese momento cuando los atacantes comenzaron a disparar, impactando uno de los tiros en el tórax del adulto, quien falleció en el lugar, detalló el fiscal ECOH, Felipe Calabrano.

Los delincuentes escaparon con los celulares del adolescente y del hombre tras el ataque. Posteriormente, Carabineros halló el vehículo en el que se trasladaban abandonado en la rotonda Palomares, en dirección a Concepción.

El auto mantenía un encargo por robo y patentes cambiadas.

El joven fue trasladado a un centro asistencial debido al shock que le provocó el hecho.

Las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. Personal de la Brigada de Investigación Criminal y de Labocar trabaja en el sitio para recopilar pruebas y buscar a los responsables, quienes permanecen prófugos.