“Yo estoy sorprendido del deterioro al que hemos llegado al interior de la oposición”: Ricardo Lagos Weber tras remoción del senador Araya de Comisión

Este jueves, el exvocero de Gobierno Ricardo Lagos Weber abordó el debate sobre la remoción del senador Pedro Araya (PPD) de la Comisión de Constitución.

El exsecretario de Estado durante la administración de Michelle Bachelet abordó en Radio Pauta la conducción política que la salida del senador Araya puede traer al escenario político.

“Desde el punto de vista de la oposición, mira, a mí me tiene sin cuidado si Araya está enojado o no, pero sí tengo la percepción de que esto no tiene una dirección, no hay una decisión clara de los efectos que esto va a tener“, sostuvo.

Asimismo, Lagos Weber reflexionó sobre la relación entre las bancadas y las ideas contrapuestas entre parlamentarios.

“Por otra parte, yo creo que cuando hay individuos, hombres o mujeres parlamentarios, que van por la propia a veces, lo que termina ocurriendo es que uno, con tal de que no se vayan, uno los aguanta, los aguanta y al final los tiene en el papel, pero no los tiene en los hechos, porque llegaba el minuto de la votación y no te sirven tampoco”, señaló.

Bajo esta línea, añadió que: “yo creo que a veces hay que asumir que uno es minoría y asumir con la minoría. Las formas podemos discutirlas, pero yo tengo que asumir que soy minoría o yo asumir que estoy en el lugar equivocado, porque fíjate que mis propuestas no interpretan a la mayoría”.

Por otra parte, sostuvo un diagnóstico sobre el escenario político de la oposición, afirmando que “yo estoy sorprendido del deterioro al que hemos llegado en el interior de la oposición“, concluyó Lagos Weber.

La remoción de Araya

La discusión surge tras la solicitud del senador Juan Luis Castro (PS) de reemplazar al senador Araya por Vlado Mirosevic (PL) de la Comisión de Constitución.

La medida habría sido tomada por fricciones políticas luego de que el senador Araya, junto a los senadores Arturo Squella (REP) y Andrés Longton (RN), acordaran con el Gobierno plantear una nueva reforma constitucional de seguridad.

Asimismo, el representante del PPD fue removido de la subjefatura de su bancada tras mostrarse abierto a negociar con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, durante la tramitación de la ley de reconstrucción.