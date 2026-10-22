Alerta por crecida del río Rehue en Angol: Senapred activó mensajería SAE

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó este jueves a evitar la ribera del río Rehue, en la comuna de Angol, Región de La Araucanía, debido a una alerta de crecida.
Para reforzar el alertamiento preventivo, el organismo activó la mensajería del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), con el objetivo de advertir a la población sobre el riesgo asociado al aumento del caudal.
Ante esta situación, Senapred llamó a las personas a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y a seguir las indicaciones de las autoridades y de los equipos de respuesta desplegados en terreno.
¡ATENCIÓN! Por alerta de crecida, EVITE ribera del Río Rehue en la comuna de #Angol, Región de La Araucanía.
Para reforzar el alertamiento preventivo #SENAPRED activó mensajería SAE.
Mantente informado a través de los canales oficiales y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta en terreno.
— SENAPRED (@Senapred) October 23, 2026
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