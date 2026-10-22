Presidente Kast critica falta de respaldo a Carabineros: “Durante muchos años se les pidió todo y no se les apoyó como correspondía, se les dejó solos”

El presidente José Antonio Kast aseguró este jueves que hubo falta de respaldo de los gobiernos anteriores hacia Carabineros de Chile.

Durante su intervención en la presentación de nuevo armamento para el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), Kast sostuvo que “nuestro Gobierno está con Carabineros de Chile; esto no es a medias cuando conviene, es siempre: ese es nuestro compromiso con la institución”.

En esa línea, criticó que “durante muchos años se les pidió todo y no se les apoyó como correspondía. Se les exigió mantener el orden público y, al mismo tiempo, en muchas ocasiones se les dejó solos; y en el Parlamento hay testigos de personas que han sufrido ese abandono y reivindicaron su nombre“.

“Se les pidió enfrentar la delincuencia y no siempre se les entregó el equipamiento necesario. En algunas ocasiones, cuando cumplieron con su deber, fueron sentados en el banquillo de los acusados, donde tenía que estar el delincuente y no un carabinero”, agregó.

El mandatario aseguró que este escenario “ha empezado a cambiar”, al destacar que se ha avanzado en iniciativas como la promulgación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) —pese al ingreso del requerimiento de la oposición ante el Tribunal Constitucional— y el despacho a ley del proyecto que moderniza la carrera y el sistema de incentivos en la institución.

Kast agradeció a los parlamentarios que votaron a favor de dichas iniciativas y también llamó a la “reflexión” a quienes decidieron abstenerse o votar en contra de ellas.