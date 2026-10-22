Director del INDH por reforma al organismo: “Esto afecta a nuestra democracia” y advierte un “debilitamiento muy profundo y muy peligroso”

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, cuestionó la reforma al organismo anunciada por el Ejecutivo y advirtió que la iniciativa podría debilitar la autonomía y limitar sus atribuciones para proteger los derechos de las personas.

En entrevista con CNN Prime, Ljubetic sostuvo que uno de los principales riesgos del proyecto es la modificación de la composición del consejo de la entidad. Específicamente, criticó que durante los primeros dos años sus cinco integrantes sean designados por el Presidente de la República, con aprobación de la mayoría simple del Senado.

“Son cinco personas de confianza del presidente de la República con la aprobación de la mayoría simple del Senado, y eso, naturalmente, a uno le hace presumir que hay un riesgo de pérdida de autonomía, de independencia, en la toma de decisiones”, afirmó.

Otro de los puntos que criticó es la propuesta de eliminar la facultad del INDH para interponer querellas, herramienta que, según explicó, permite actuar directamente frente a vulneraciones de derechos humanos.

“Todos sabemos que, en general, los derechos humanos son vulnerados por el Estado, por sus agentes, por acción o por omisión, y, por tanto, se requiere un organismo que tenga la autonomía suficiente para encarar, discrepar y polemizar y reprochar al gobierno de turno, sea cual sea su signo político“, sostuvo.

Concretamente, el director del Instituto afirmó que “las consecuencias de esta reforma son esencialmente una situación de debilitamiento muy profundo y muy peligroso de la Institución de Derechos Humanos de Chile, que es un elemento fundamental no solo desde el punto de vista de los derechos humanos; también interesa precisarlo, sería una situación muy regresiva, una situación muy importante en materia de la vigencia y protección de los derechos humanos en Chile, pero también esto afecta a nuestra democracia“.

#CNNPrime | Yerko Ljubetic, director del INDH, por reforma: “Esto afecta a nuestra democracia” 💻https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/qsva5wifEt — CNN Chile (@CNNChile) October 23, 2026

Al ser consultado respecto a las críticas sobre una eventual politización de la entidad, el director apuntó que “las consideraciones que legítimamente cada uno puede tener desde el punto de vista político, ético o como sea, son subordinadas a una cuestión común que se expresa particularmente en un Consejo que es plural y que es diverso, que es poner por delante la perspectiva de los derechos humanos”.

Rebaja de penas a condenados

Ljubetic manifestó su preocupación por la rebaja de condenados a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, y dijo que el organismo ofició al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para obtener detalles sobre cómo se adoptó esta decisión.

“Esta es una nueva señal preocupante en materia de derechos humanos en el país“, comentó. Además, advirtió que la medida podría enviar una señal contradictoria respecto de los avances alcanzados en Chile en la protección de la infancia y adolescencia.

#CNNPrime | Yerko Ljubetic, director del INDH, por rebaja de condenas a abusadores: “Es una nueva señal preocupante en materia de derechos humanos en el país” 💻https://t.co/YGweKA2GSw https://t.co/gJvHls1xnd — CNN Chile (@CNNChile) October 23, 2026

El director del Instituto, además, se refirió a las rebajas concedidas a dos condenados recluidos en Punta Peuco y afirmó que estos casos constituyen una razón adicional para la preocupación del organismo. En ese contexto, explicó que los beneficios para personas condenadas por crímenes de lesa humanidad deben cumplir condiciones adicionales, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

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