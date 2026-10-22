Exministro Gajardo advierte que el criterio del Gobierno podría afectar “todos los beneficios penitenciarios” tras polémica por rebajas de penas

Tras la polémica por la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales a menores, el exministro de Justicia Jaime Gajardo advirtió que los criterios que aplicó el Gobierno para firmar estos decretos podrían terminar afectando a “todos los beneficios penitenciarios”.

En conversación con Radio Infinita, Gajardo planteó nuevamente sus reparos por la decisión del Ministerio de Justicia y afirmó que los beneficios penitenciarios se podrían ver afectados a raíz de esto.

“Todos los beneficios penitenciarios. Por eso nosotros siempre hemos defendido, y lo defendimos con mucha fuerza. Por eso yo me juntaba con los equipos, revisábamos lo que estaba diciendo la sentencia. Si usted revisa los informes que presentaba el Ministerio de Justicia, eran informes muy detallados, con doctrina, con jurisprudencia. Íbamos a defenderlo en los tribunales de justicia, en las cortes”, expuso.

Desde el Gobierno, el actual titular de la cartera, Fernando Rabat, defendió que la firma de decretos fue conforme a la ley, ya que se dio bajo un criterio de la Corte Suprema, aunque puntualizó que “es un problema de aplicación de la ley”.

No obstante, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recalcó que “fue el ministro de Justicia quien dictó decretos conforme a las facultades legales que tiene”.

La rebaja de penas despertó críticas tanto en el oficialismo como en la oposición. Diversos parlamentarios han presentado de forma transversal proyectos constitucionales para impedir que las personas condenadas por delitos sexuales contra adolescentes y niños puedan acceder a dicho beneficio.

A esto se suman las sesiones especiales que se han articulado en el Congreso Nacional para pedir más información respecto a los criterios que el Ejecutivo tomó en consideración para conceder los beneficios.