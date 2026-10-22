Compras informales por internet caen 27% en monto tras cambios en el IVA a transacciones internacionales

Entre julio y septiembre de 2026, el 8,1% de las compras online en Chile fueron informales, según el último informe de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). Es más que el 6,9% del trimestre anterior, aunque se ubicó levemente por debajo de la cifra registrada en igual período de 2025. En dinero, unos US$213,8 millones se gastaron en estas compras, un 27% menos que un año atrás.

La baja se explica por las compras al extranjero. Desde fines de octubre de 2025, el IVA se aplica a las compras internacionales de bajo valor, y las plataformas extranjeras inscritas lo cobran directamente en la transacción. Así, la tasa de informalidad en este tipo de compras cayó de 22% a 4%. En monto, el gasto informal internacional bajó 94% respecto del mismo período de 2025.

En el comercio nacional, en cambio, la tasa de informalidad llegó a 10%, un punto porcentual más que en el trimestre anterior, y el gasto informal subió 5,5% anual.

El principal foco son las redes sociales, que concentran el 61,3% de las transacciones informales, frente al 40,2% registrado hace un año. Además, el 59% de las compras hechas por esa vía fueron informales.

Los rubros más afectados son Vestuario, con un 45% de las compras informales, y Accesorios y Regalos, con un 20%. Entre ambos suman el 65% de las transacciones informales.

La gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, señaló que la informalidad sigue siendo un desafío pendiente y planteó la necesidad de mejorar la identificación de vendedores, la trazabilidad de las operaciones y la fiscalización, con el objetivo de promover condiciones de competencia más equilibradas para quienes cumplen con sus obligaciones.