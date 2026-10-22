Primera dama se reúne con viudas de mártires de Carabineros: Piden apoyo para impulsar mejoras en pensiones y gratuidad

La presidenta y la vicepresidenta de la Fundación de Mártires de Carabineros, Estefanía Vidal y Paola Riveros, se reunieron este jueves con la primera dama, María Pía Adriasola, en el Palacio de La Moneda.

El encuentro también contó con la participación de la diputada del Partido Republicano Javiera Rodríguez, quien en el último tiempo ha propuesto iniciativas como mejorar el sistema de pensiones y garantizar el acceso a la gratuidad a los hijos de mártires.

“Hemos intentado impulsar dos cosas: mejorar las pensiones de las viudas de los mártires y poder establecer gratuidad para los hijos de mártires”, señaló a Radio Bío Bío.

No obstante, la parlamentaria explicó que la reunión en La Moneda buscaba que la primera dama escuchara las experiencias y necesidades de las viudas de forma personal.

“Se dio el tiempo de escuchar lo que ellas tenían que decir por ese camino humano y de corazón con la sensibilidad propia de la primera dama (…) el gobierno está dispuesto a apoyar en todas las iniciativas, por supuesto, reforzar estas mesas de diálogo, este cariño y, por sobre todo, cuidar a quienes nos cuidan”, valoró.

Por su parte, la vicepresidenta de la Fundación destacó el recibimiento de la primera dama: “Nos dio el cariño, nos escuchó, nos dio la instancia para poder contar nuestra vivencia, hartas cosas que vamos a trabajar para llevar a buen puerto lo que estamos iniciando con la diputada Rodríguez”.

El encuentro concluyó con el establecimiento de un canal de comunicación directo entre la primera dama y la Fundación, dejando la puerta abierta para concretar nuevas reuniones en el futuro.