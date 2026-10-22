Ministro Rabat por rebajas de penas: “El presidente Kast no estaba en conocimiento de esta situación”

Esta noche, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, descartó que el presidente José Antonio Kast tuviese responsabilidad respecto a la rebaja de condenas otorgada a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y, además, reveló que el mandatario no tuvo conocimiento previo sobre la firma de estos decretos.

En conversación con Mega, el secretario de Estado afirmó que “el presidente Kast no estaba en conocimiento de esta situación porque esas son decisiones que las adopta el ministro de Justicia”.

Al consultarle respecto a cuáles son las resoluciones administrativas que llevan la fórmula “Por orden del Presidente”, el titular de Justicia aclaró que ello responde únicamente a un “tecnicismo que se ocupa con la delegación de facultades que establece la ley en el ámbito administrativo“.

También, Rabat admitió el impacto directo que ha tenido esta decisión, confirmando que la mayor parte de los 56 condenados por abusos y violaciones a niños, niñas y adolescentes ya no se encuentra en prisión.

“La gran mayoría tiene que haber salido (…) cuando la comisión respectiva, integrada por jueces, por ministros, por seremis, califica de sobresaliente el comportamiento, se produce un efecto legal inmediato que es rebajar condenas. Y atendidas las circunstancias, esa rebaja de condena puede implicar que el sujeto salga libre”, detalló.

Cabe recordar que la autoridad anunció, esta tarde, que buscarán modificar el marco legal para tratar esta situación.