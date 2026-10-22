Frente Amplio exige la renuncia de Rabat tras rebaja de penas: “Han mostrado compasión con violadores de DD. HH. y ahora con abusadores”

A través de un comunicado, la bancada de diputados y diputadas del Frente Amplio exigió este jueves la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la firma de decretos que rebajaron las penas de condenados por delitos sexuales a menores y a dos internos de Punta Peuco.

Desde el partido criticaron que concederles dicho beneficio a 56 personas condenadas por delitos sexuales a menores y crímenes de lesa humanidad rompió “con el criterio que los gobiernos anteriores seguían al rechazar dichas solicitudes y defender esta postura ante tribunales”.

La diputada y jefa de bancada del FA, Emilia Schneider, aseguró que con esto “el gobierno del presidente Kast ha mostrado su total desprecio por las víctimas, porque solo han mostrado empatía y compasión con los violadores de derechos humanos y ahora con los abusadores y violadores de niños y niñas”.

Además, pidió transparentar los fundamentos con los que se les otorgó la rebaja de penas a los beneficiados y dar información sobre ellos, al igual que confirmar si se les informó a las víctimas sobre la decisión tomada.

Por su parte, la diputada y jefa de bancada Carolina Tello criticó que “en su afán de ocultar la verdad, insisten en acusar al gobierno anterior sin ningún tipo de fundamentos. Es inaceptable que intenten eludir su responsabilidad confundiendo a la ciudadanía”.

“No se puede gobernar diciendo una cosa y haciendo exactamente lo contrario. Esta vez les exigimos que, como mínimo, pongan a las víctimas por delante de los delincuentes y que el ministro Rabat dé un paso al costado“, agregó.

Asimismo, pidieron dar discusión inmediata a los proyectos en el Congreso Nacional que impiden el acceso a dicho beneficio a personas sancionadas por delitos sexuales a menores.