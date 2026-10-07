“Yo creo que sí…”: Michelle Bachelet abre la puerta a una tercera candidatura presidencial

Michelle Bachelet reveló que no se cierra a la posibilidad de ser candidata a la Presidencia por tercera vez.

En entrevista con el Canal TVU de la Universidad de Concepción, la exmandataria abordó la opción de ser candidata por tercera vez: “Yo creo que sí… yo creo que sí”.

En la instancia, fue consultada sobre si no hay segunda sin tercera, en referencia a una posible candidatura. “Yo creo que sí”, respondió entre risas.

También se le recordó la actividad realizada en La Pintana la semana pasada y sus dichos sobre que continuará en la primera línea de la contingencia política luego de retirar su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

“Quienes pensaban que me iba a ir para la casa después de esto (el retiro de la candidatura), les tengo una mala noticia: eso no va a pasar. Espero estar con todos ustedes trabajando para que Chile sea un país más justo”, sostuvo en esa oportunidad.

Esta jornada, en la entrevista con TVU, Bachelet comentó: “Nosotros desde la Fundación Horizonte Ciudadano, el centro de estudios que yo fundé, hemos estado todo este tiempo intentando acercar a todos los demócratas, demócratas más progresistas”.

Sobre el reconocimiento en La Pintana, reconoció que no lo pidió y que “encontraba incluso que era nada que ver porque yo las decisiones las tomo sola”. Según señaló, fueron los presidentes de los partidos de oposición quienes solicitaron a la timonel del PS, Paulina Vodanovic, organizar la instancia.

Con todo, la expresidenta afirmó: “Sea cual sea el caso, yo voy a hacer todo lo posible y lo que esté en mis manos para buscar que haya unidad del progresismo”.

“Me da terror que podamos retroceder en derechos que hemos logrado avanzar por muchos años, en particular las mujeres, porque ha sido más difícil, más lento. Entonces, voy a tratar de seguir ayudando y voy a seguir haciendo las cosas”, señaló.

Al final, Bachelet reiteró que no se quedará tranquila y que seguirá haciendo “lo que pueda por la unidad de todas las fuerzas que queremos el progreso y no los retrocesos”.

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