El pasado martes se vivió una maratónica jornada deliberativa en el Congreso, ya que tanto en la Cámara como en el Senado se concretaron votaciones de proyectos clave en la agenda nacional, como lo son la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, la extensión del Estado de Emergencia en la macrozona sur y el cuarto retiro de fondos previsionales.

Por solo un voto, esta última iniciativa no logró avanzar su tramitación en la Sala de la Cámara de Senadores, por lo que ahora deberá ser evaluada por una Comisión Mixta.

“Conversamos con distintas bancadas la forma en que vamos a enfrentar la etapa que viene en la comisión mixta, y queremos decirle a la ciudadanía que no importa la fecha en que salga y romper con el discurso que plantea que esto tiene fines electorales“, afirmó al respecto la senadora y candidata presidencial de Unidad Constituyente, Yasna Provoste

La votación generó roces en la oposición, debido a que ese único voto que faltó para aprobar el proyecto pudo haberse resuelto si es que la senadora, Carolina Goic (DC), hubiese cambiado de opinión. Sin embargo, la presidenta del Senado había anunciado previamente su rechazo.



“Ayer los votos en la oposición estuvieron mayoritariamente en favor del cuarto retiro, no eran pocos los que habían manifestado dudas, fuimos capaces de establecer una mayoría sólida. Quiero decirlo con harta humildad, tengo talento para eso, pero tampoco me pidan milagros respecto de aquellas personas que tienen agenda propia y no piensan en la comunidad”, dijo Provoste.

La abanderada de oposición también aprovechó de informar la lista de senadores que configuran la Comisión Mixta por el cuarto retiro, asegurando que la componen Rodrigo Galilea (RN), Alfonso de Urresti (PS), Luz Ebensperguer (UDI), Francisco Huenchumilla (DC), y Pedro Araya (IND).