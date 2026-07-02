“Ya no hay territorios donde el Estado no puede entrar”: Kast destaca operativos en zonas “autónomas” y afirma que “eso ya no corre”

El presidente José Antonio Kast continúa su gira internacional. Tras ser parte de la Cumbre del Mercosur en Paraguay, se trasladó hasta Uruguay, donde participó de un desayuno empresarial organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

Tras la instancia, otorgó un punto de prensa en el cual abordó los avances del Gobierno en materia migratoria, con la puesta en marcha del Plan Escudo Fronterizo y las expulsiones administrativas y judiciales que se han llevado a cabo desde la llegada de la actual administración.

“Hemos vuelto a recuperar el control de nuestras fronteras de manera importante; uno nunca puede garantizar el 100% del control fronterizo, pero hemos desplegado una fuerza policial y militar importante para ir cerrando la frontera al paso de la ilegalidad. Esperamos que todas las personas que lleguen a Chile lo hagan por la puerta, no por la ventana”, dijo en primer lugar.

Kast también aludió a los operativos de la policía uniformada junto al Ejército y el Ministerio Público en la zona sur del país, con el ingreso a zonas como Temucuicui, en Ercilla.

Fue en mayo de este año que se realizaron dos operativos en el territorio denominado como zona autónoma. El primero terminó con cinco arrestados por delitos como ataque incendiario, robo de vehículos motorizados e infracción a la Ley de Drogas.

Mientras que en el último se logró la detención de Jorge Huenchullán, quien mantenía dos órdenes de detención vigentes emanadas desde el Juzgado de Garantía de Victoria: la primera por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y de municiones; la segunda, desde 2019, por el delito de usurpación no violenta.

Así, el presidente afirmó: “Hemos planteado que ya no hay territorios donde el Estado no puede entrar, que algunas zonas en Chile se habían declarado como autónomas; eso ya no corre y ahí, gracias a la gestión del Ministerio Público y los fiscales, se ha podido organizar e ir a buscar a algunos prófugos de la justicia que encontraban ahí buen refugio”.