Criteria: Kast mantiene aprobación en 35%, pero desaprobación sube tres puntos y llega a 55%

La aprobación del Presidente José Antonio Kast se mantuvo en 35%, mientras que su desaprobación aumentó tres puntos porcentuales y alcanzó el 55%, según la más reciente medición de Agenda Criteria.

El estudio, aplicado el 13 de agosto mediante un panel online, muestra que otro 10% de los consultados declara no saber o no tener una posición respecto de la conducción del mandatario, tres puntos menos que en la medición anterior.

Con estos resultados se abre una brecha de 20 puntos porcentuales entre la aprobación y desaprobación del jefe de Estado.

El respaldo a Kast se mantiene prácticamente sin variaciones durante las últimas semanas. La aprobación se ubicó en 34% a comienzos de agosto, subió posteriormente a 35% y permanece ahora en ese mismo nivel.

Las cifras representan, sin embargo, una caída respecto de junio, período en que el mandatario llegó a registrar niveles de aprobación de entre 39% y 40%.

Mayoría evalúa negativamente gestión en seguridad

La encuesta también consultó por el desempeño del Ejecutivo en algunas de las áreas que han ocupado un lugar central en la agenda del Gobierno.

En materia de seguridad, un 54% de las personas encuestadas considera que la gestión ha sido “peor o mucho peor” de lo que esperaba.

En contraste, un 19% señala que el desempeño ha sido “mejor o mucho mejor” de lo esperado.

De esta manera, existe una diferencia de 35 puntos porcentuales entre quienes evalúan favorable y negativamente el trabajo realizado por el Ejecutivo en esta área.

El Gobierno también enfrenta una evaluación mayoritariamente negativa en control migratorio, otra de las prioridades que Kast instaló durante su campaña y los primeros meses de su administración.

Un 47% de los consultados afirma que el desempeño en esta materia ha sido “peor o mucho peor de lo esperado”, frente a un 25% que considera que ha sido “mejor o mucho mejor”.

La diferencia entre ambas evaluaciones alcanza así los 22 puntos porcentuales.