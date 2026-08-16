Azul Azul responde a la U. de Chile ante eventual retiro del nombre y emblemas: “Hemos cumplido”

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, respondió a los cuestionamientos surgidos desde la Universidad de Chile sobre el convenio que permite a la concesionaria utilizar el nombre y los emblemas de la Casa de Estudios.

Previo al triunfo por 3-1 de la U sobre Deportes Limache, la timonel aseguró que existe disposición para conversar y eventualmente mejorar el acuerdo vigente, aunque defendió el cumplimiento de las obligaciones por parte de la sociedad anónima.

“Si se produce esa reunión, nosotros vamos a manifestar toda la colaboración para mejorar el convenio. Creemos que es legítimo que ellos puedan tener la aspiración de revisarlo, es su derecho”, sostuvo.

Pérez agregó que Azul Azul está disponible para analizar los puntos que la Universidad considere problemáticos, pero afirmó que desde la concesionaria tienen una evaluación distinta.

“Mostraremos colaboración de mejorar aspectos que ellos señalen que, en base a su criterio, habría incumplimientos. Nosotros creemos que tenemos cumplimientos a cabalidad con el protocolo del convenio”, señaló.

La U. de Chile no descarta revisar el uso de su nombre y emblemas

La controversia se arrastra desde hace meses y tomó fuerza después de que la Universidad de Chile encargara un informe jurídico destinado a analizar su relación contractual con Azul Azul, en medio de las consecuencias del denominado caso Sartor.

La rectora Alejandra Mizala había planteado que el convenio debe ser revisado con el objetivo de garantizar el resguardo de los valores, nombre y símbolos de la institución.

Consultada anteriormente sobre la posibilidad de adoptar una medida más drástica, como impedir que Azul Azul continúe utilizando el nombre o los emblemas de la Universidad, Mizala señaló que “no se descarta nada”, aunque remarcó la necesidad de contar primero con un respaldo jurídico.

Pérez evitó responder directamente a esa posibilidad y sostuvo que Azul Azul aún no conoce el informe final encargado por la institución.

“No es responsable y prudente que yo le responda a la rectora, básicamente porque no conocemos el preinforme al que ella alude. Cuando exista el informe final y nosotros tengamos la posibilidad de conocerlo y analizarlo en el directorio, vamos a tomar las decisiones que correspondan”, señaló.

La presidenta de la concesionaria agregó que prefiere actuar con cautela debido a los procesos judiciales actualmente en curso y evitar declaraciones que puedan interferir en ellos.

Azul Azul busca reunión con la Casa de Estudios

Cecilia Pérez explicó que el directorio solicitó inicialmente una reunión con Mizala, pero que desde la Universidad les informaron que la rectora se encontraba inhabilitada para relacionarse directamente con la concesionaria debido a su vínculo con materias asociadas al caso Sartor.

Según relató, la contraparte designada será la prorrectora de la Universidad, con quien Azul Azul ya busca coordinar una reunión.

“Estamos concordando las agendas, porque se nos señaló que podían ser máximo cuatro personas y no el directorio completo”, detalló.

La relación entre ambas partes está regulada por un convenio que autoriza a Azul Azul a utilizar elementos distintivos asociados a la Universidad, entre ellos su nombre, la letra “U” y la figura del chuncho.