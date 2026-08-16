Carter responde a críticas de Matthei contra Kast: “Encontrarle siempre todo malo termina favoreciendo a la izquierda”

El senador Rodolfo Carter lanzó una dura crítica contra la excandidata presidencial Evelyn Matthei por sus cuestionamientos al Gobierno de José Antonio Kast y la acusó de mantener una actitud marcada por su derrota en las elecciones de 2025.

En entrevista con The Clinic, el parlamentario cuestionó especialmente las recientes declaraciones de la exalcaldesa de Providencia contra algunas de las propuestas de seguridad impulsadas por La Moneda.

“Lamento mucho cómo Evelyn Matthei está terminando su carrera en la política del picado”, afirmó Carter.

El senador reconoció la trayectoria política de Matthei, quien ha ejercido como alcaldesa, ministra y parlamentaria, pero sostuvo que su actitud frente a la actual administración “habla mal de ella”.

Uno de los principales puntos de discrepancia está en la reforma constitucional que impulsa el Ejecutivo para ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas en zonas afectadas por problemas graves de seguridad.

Matthei cuestionó esta semana la propuesta y advirtió sobre los riesgos de recurrir a militares para cumplir funciones de seguridad interior.

La excandidata sostuvo que experiencias similares han fracasado en otros países y cuestionó si la iniciativa busca realmente mejorar la seguridad o termina por profundizar la polarización política.

Carter respondió que Matthei tiene derecho a discrepar con el Presidente, pero cuestionó lo que considera una crítica permanente hacia las decisiones del Ejecutivo.

“No tiene por qué estar de acuerdo con el Presidente Kast”, planteó el senador, aunque sostuvo que “encontrarle siempre todo malo” termina favoreciendo políticamente a sectores de oposición.

El parlamentario incluso contrastó la posición de Matthei con la de autoridades de izquierda que han solicitado una mayor participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

“Cuando tenemos alcaldes de izquierda, como el de San Bernardo, que pide la presencia de las FF.AA. en la calle, es bastante paradójico que personas de izquierda sean menos agresivas que la excandidata presidencial”, señaló.

“Sé que es difícil perder”

Carter también vinculó la posición adoptada por Matthei con el resultado de la elección presidencial de 2025, en la que la entonces candidata de Chile Vamos terminó en quinto lugar.

“Sé que es difícil perder”, afirmó el senador, antes de cuestionar que la derrota pueda explicarse únicamente por las denuncias que realizó el comando de Matthei respecto de campañas digitales y cuentas automatizadas durante la carrera presidencial.

Según Carter, después de una derrota electoral corresponde continuar participando del debate público sin trasladar ese resultado a las diferencias políticas posteriores.

“Hay que seguir amando a Chile, no desde el rencor”, sostuvo.

El senador insistió en que Matthei puede mantener diferencias con el Gobierno, pero afirmó que “respirar por la herida habla mal de ella”.