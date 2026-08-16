Vivienda entra a la disputa por el Presupuesto 2027: Poduje pide aumento de 23,9% para el Minvu

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anticipó una de las discusiones que marcarán la elaboración del Presupuesto 2027 y planteó que su cartera necesita un aumento de 23,9% en sus recursos para cumplir las metas habitacionales y de reactivación económica fijadas por el Gobierno.

El secretario de Estado defendió un incremento significativo para el Minvu bajo el argumento de que la construcción tiene un impacto directo tanto en el empleo como en la inversión, dos de los ejes que La Moneda busca impulsar durante los próximos años.

“Nosotros necesitamos un presupuesto acorde con la importancia que tiene la construcción en el empleo y la inversión. Por lo tanto, sí, esperamos un aumento considerable en nuestro presupuesto”, afirmó.

La aspiración del ministerio apunta a un reajuste de 23,9% respecto de los recursos disponibles actualmente, de cara a la discusión presupuestaria que comenzará durante los próximos meses.

400 mil viviendas y 190 mil empleos

Uno de los principales argumentos de Poduje es la meta habitacional comprometida por la administración de José Antonio Kast: alcanzar 400 mil viviendas durante el período de Gobierno.

De acuerdo con el último balance entregado por el propio ministro, actualmente existen más de 117 mil viviendas en ejecución, incluidas aquellas que quedaron en desarrollo desde la administración anterior, y cerca de 13 mil ya han sido terminadas.

Pero el objetivo del Minvu no se limita a la construcción de viviendas. Poduje estima que una cartera funcionando a plena capacidad puede activar cerca de 190 mil puestos de trabajo mediante proyectos habitacionales, pavimentación, parques y otras obras de infraestructura urbana.

El ministro ha sostenido que esa tarea forma parte del rol que Hacienda le asignó al Minvu dentro de la estrategia de recuperación de la actividad económica.

La solicitud abre un debate dentro del propio Ejecutivo, debido a que coincide con el compromiso del Gobierno de avanzar en un ajuste de las cuentas fiscales.

La posición de Poduje es que Vivienda debe quedar protegida de reducciones relevantes debido a su capacidad para movilizar inversión y generar empleo, por lo que el esfuerzo fiscal tendría que concentrarse en otros sectores del aparato público.

La definición final corresponderá principalmente al Ministerio de Hacienda, que deberá compatibilizar las solicitudes de las distintas carteras antes de ingresar el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 al Congreso.

Los $465 mil millones para la reconstrucción

El debate presupuestario ocurre además después de meses de presión financiera sobre el Minvu producto de los procesos de reconstrucción en Biobío y Ñuble.

Poduje ha señalado que la cartera tuvo que utilizar alrededor de $320 mil millones provenientes de sus programas regulares para financiar parte de las obras mientras esperaba la aprobación de los recursos contemplados en la Ley de Reconstrucción Nacional.

La iniciativa considera una inyección de $465 mil millones para las tareas de reconstrucción, recursos que permitirán al ministerio liberar parte de la presión que hasta ahora recaía sobre su presupuesto ordinario.

“Por fin vamos a contar con los 465 mil millones de pesos. Hasta el momento hemos tenido que usar fondos regulares y ahora por fin vamos a poder meterle el pie al acelerador”, había señalado Poduje tras el avance de la iniciativa.