Nuevo certificado para trabajadores extranjeros: Así puedes acreditar que estás habilitado para trabajar en Chile

El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) puso en marcha un nuevo Certificado de Habilitación Laboral, un documento digital y gratuito que permite acreditar si una persona extranjera se encuentra autorizada para realizar actividades remuneradas en Chile.

La herramienta está disponible a través del Portal de Trámites Digitales de Migraciones y busca entregar certeza tanto a los trabajadores como a quienes los contratan respecto de su situación migratoria.

El certificado incluye un código QR que permite al empleador comprobar de manera rápida la validez de la información antes de concretar una contratación.

Más de 232 mil personas cotizaron sin permiso para trabajar

El nuevo sistema fue desarrollado después de un cruce de información entre Migraciones y la Superintendencia de Pensiones, que permitió detectar una cantidad significativa de extranjeros que registraban cotizaciones previsionales pese a no contar con autorización laboral.

“Llegamos a establecer que en los últimos cuatro años hay más de 232 mil personas que han cotizado y trabajado sin tener los permisos respectivos”, señaló el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.

El análisis también identificó a más de 40 mil empresas y personas naturales que contrataron trabajadores extranjeros que no estaban autorizados para desempeñar actividades remuneradas.

Sauerbaum explicó que el certificado busca evitar estas situaciones y permitir que los empleadores verifiquen previamente la condición del trabajador para no exponerse a eventuales multas.

El trámite es completamente gratuito y se realiza por internet. Para obtener el documento se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al Portal de Trámites Digitales del Servicio Nacional de Migraciones .

. Seleccionar la opción “Consulta de Habilitación Laboral” .

. Completar la validación de los antecedentes solicitados por el sistema.

Si la persona se encuentra autorizada para trabajar, el sistema permitirá descargar el Certificado de Habilitación Laboral.

El documento obtenido contendrá un código QR que podrá ser presentado al empleador para verificar el estado de la habilitación.

¿En qué sectores se concentra la contratación irregular?

El diagnóstico elaborado por Migraciones identificó cuatro sectores de la economía donde se concentra principalmente la contratación de trabajadores extranjeros sin los permisos correspondientes: agroindustria, gastronomía, comercio y construcción.

Desde el organismo esperan que la nueva herramienta contribuya a disminuir la informalidad laboral y facilite el control previo antes de contratar a una persona extranjera.

“Esperamos que con esto vayamos terminando la irregularidad laboral en Chile, la informalidad que hoy día existe y, de esa manera, también vayamos promoviendo el control migratorio”, sostuvo Sauerbaum.