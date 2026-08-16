“Deberíamos pedir que renuncie todo el gabinete”: Partido Comunista alza la voz tras salida de Natalia Duco del gobierno

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, alzó la voz tras la salida del gobierno de la ministra del Deporte, Natalia Duco, por mal uso de un auto fiscal y en medio de una serie de polémicas durante el periodo que estuvo a cargo de la cartera.

El mandamás comunista, aseguró que la responsabilidad de los errores ministeriales correspondía al Presidente José Antonio Kast y aseguró que deberían endurecer su postura y “pedir que renuncie todo el gabinete”.

“No tiene colaboradores eficaces que sean capaces de pasar la prueba. Es un proyecto que o choca porque legalmente, así como lo dice el Tribunal Constitucional, no da lugar, o choca porque derechamente afecta a las mayorías, por ejemplo, los derechos económicos, o choca y fracasa; entonces es parte del fracaso del gobierno de Kast. Todo lo que este gobierno anunció se está yendo como el agua entre los dedos”, afirmó Carmona en diálogo con Radio Nuevo Mundo.

En esa línea, el timonel comunista planteó que “creo que nosotros hemos sido un poco benevolentes (…) Creo que un hecho grave, nosotros deberíamos pedir que renuncie todo el gabinete”.

Carmona, aseguró que el Mandatario, al final, es el responsable de los errores de sus ministros. “La responsabilidad no se descentraliza. El responsable es el Presidente de la República”, cerró.