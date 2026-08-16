Pronostican un importante cambio en las temperaturas para Santiago

Luego de la intensa lluvia que cayó durante este sábado y que dejó un acumulado de 60 mm, el tiempo en la capital experimentará un importante cambio.
Según lo pronosticado por Meteored, este lunes 17 la condición de inestabilidad traerá chubascos durante las primeras horas del día, situación que cambiará a cielos nublados con el avance de la jornada.
Desde el martes 18 se espera una pausa en las precipitaciones en la capital, acompañada de un importante cambio en las temperaturas.
Las mínimas descenderán y podrían ubicarse entre los 4 °C y 5 °C, mientras que las máximas subirán y podrían superar los 20 °C durante el martes y miércoles
La ausencia de precipitaciones continuará durante el resto de la semana y recién hacia fines de agosto esta situación podría cambiar.
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