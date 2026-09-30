Enap confirma fuertes alzas de $39,4 por litro para la bencina y casi $100 para el diésel

Enap informó este miércoles las variaciones de precios de los combustibles para esta semana, con alzas en todos los productos considerados y un fuerte incremento en el kerosene.

La gasolina de 93 octanos sube $39,4 por litro, mientras la de 97 octanos aumenta también $39,4 por litro. En el caso del diésel, el incremento informado por la estatal alcanza los $95 por litro.

El mayor ajuste corresponde al kerosene, que registra un alza de $281,8 por litro. El GLP de uso vehicular, en tanto, aumenta $61,4 por litro.

Enap recordó que su rol se limita a comercializar derivados de hidrocarburos con las compañías distribuidoras y que no fija ni regula los precios finales al consumidor. Esas empresas determinan de manera autónoma los valores que finalmente cobran en las estaciones de servicio.

Para determinar las variaciones, la estatal considera antecedentes como los precios de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, los costos asociados a la importación y transporte de combustibles hacia Chile y la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

¿Cómo se calcula la estimación?

La estimación considera, entre otros antecedentes, los precios de importación desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, mercado de referencia cercano y profundo para Chile, los costos propios de la actividad de importación de combustibles, como el transporte marítimo hasta el país, y las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

De esta manera, así variarán los combustibles esta semana: