Elecciones en Brasil 2026: ¿Cómo llegan Lula da Silva y Flávio Bolsonaro? Esto muestran las encuestas

(CNN Español) — El suspenso se mantiene para más de 158 millones de votantes habilitados para participar este domingo en las elecciones presidenciales de Brasil, donde las encuestas continúan marcando una ligera ventaja del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre el opositor Flávio Bolsonaro, pero insuficiente para ganar en primera vuelta y evitar un balotaje, escenario en el que la diferencia es aún más estrecha.

Lula aspira a un cuarto mandato no consecutivo, mientras que su principal rival aspira a obtener el cargo que entre 2018 y 2022 tuvo su padre, Jair Bolsonaro, actualmente condenado por tentativa de golpe de Estado.

Dos encuestas publicadas este lunes muestran ligeros movimientos de ambos candidatos y fueron realizadas el fin de semana, por lo que captan parcialmente el impacto de la decisión del presidente de firmar una medida provisoria que pone fin a las apuestas deportivas y casinos online.

La primera vuelta

La encuesta de Nexus, encargada por el banco BTG Pactual, arroja una diferencia favorable al mandatario ligeramente por fuera del margen de error de 2 puntos porcentuales para cada candidato. Con una cartilla de simulacro de votación, Lula alcanza un 42 % de la intención de voto, mientras que Bolsonaro llega al 37 %.

El candidato del Partido de los Trabajadores registró un avance de dos puntos con respecto a los resultados de la misma encuestadora de hace una semana, mientras que Bolsonaro quedó en el mismo nivel de apoyo.

Por su parte, el escritor Augusto Cury y el exgobernador de Goiás Ronaldo Calado obtuvieron un 5 %, seguidos del ultraderechista Renan Santos (4 %), Zema (1 %) y Samara (1 %). El voto en blanco o nulo alcanzó el 3 %, y un 2 % dijo que no sabe o no respondió.

La encuesta indicó que el 87 % de electores consideran que su decisión ya es definitiva.

Además, Nexus también consultó los niveles de rechazo de los principales candidatos. Si bien Lula mantiene un alto 48 %, es menor que la desaprobación a Bolsonaro: el 51 % respondió que no votaría por el candidato ultraderechista, un panorama de altísima polarización.

Por su parte, la consultora Quaest publicó este lunes un nuevo relevamiento realizado entre el jueves y el domingo, que también consigna una diferencia de 5 puntos entre Lula (39 %) y Bolsonaro (34 %). Ninguno de los otros candidatos llegó al 5 %.

En este caso, tanto Lula como Bolsonaro sumaron dos puntos con respecto a la encuesta publicada el lunes 21. El margen de error de Quaest también es de 2 puntos.

En tanto, la encuesta más reciente de Datafolha fue publicada el viernes 25. Allí Lula lidera con el 40 %, con una ventaja de cuatro puntos sobre Bolsonaro (36 %), justo en el límite del empate técnico, aunque el mandatario aumentó un punto frente al reporte de la semana previa.

El escenario de segunda vuelta

Si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, será necesaria una segunda vuelta, programada para el 25 de octubre. En principio, la aritmética es más complicada para el candidato progresista, ya que la mayoría de aspirantes que quedarían fuera de carrera son de derecha, sin un candidato de izquierda de peso que le pueda dar su apoyo, como pasó en 2022 con el laborista Ciro Gomes y la centrista Simone Tebet. De esta forma, los estudios muestran que la distancia entre ambos se reduce o incluso se borra.

En el sondeo de BTG/Nexus para una definición, la diferencia de 5 puntos se achica a solo 2, con 46 % para Lula y 44 % para Bolsonaro (un punto menos que la semana pasada). Un 8 % respondió que votaría en blanco y nulo, y un 1 % no sabe o no respondió.

En el caso de Quaest, la diferencia de 5 puntos directamente desaparece en la eventual segunda vuelta: la encuesta arrojó un empate de Lula y Bolsonaro con 42 % cada uno. Mientras Lula mantuvo ese nivel de apoyo, el aspirante opositor avanzó un punto sobre el sondeo previo. Un 13 % respondió que votaría blanco o nulo (o no votaría) y un 3 % permanecía indeciso.

A su vez, en la encuesta de Datafolha para una segunda vuelta, Lula lidera con el 47 %, dos puntos por encima de Bolsonaro, aunque siempre dentro del empate técnico. Ambos candidatos avanzaron un punto en la última semana.