UDI critica asistencia de Boric a MUDA por participación de activista que defiende al régimen cubano: “Los compromisos democráticos se demuestran con hechos”

Luego de que se confirmara la presencia del expresidente Gabriel Boric en el Festival de la Memoria (MUDA), diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) cuestionaron su asistencia al evento, debido a la asistencia de Wendy García, una activista cubana defensora del régimen de los Castro.

García participará en un foro llamado “Para salir de la barbarie“, en el cual compartirá junto a Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta.

Boric dará una charla durante la tarde del domingo en el Festival Muda. Si bien no coincidirá con García, desde la UDI consideraron que su presencia en la instancia era suficiente como para cuestionarle sus posiciones en el pasado y pedirle “coherencia” al respecto.

Los diputados gremialistas, Alejandra Valdebenito y Ricardo Neumann, fueron quienes levantaron sus cuestionamientos por la presencia del militante frenteamplista en el lugar.

Para argumentar su punto, recogieron algunos escritos de la comunicadora cubana. En el pasado, en una columna escrita en mayo, señaló que la experiencia de su país “demuestra que incluso bajo asedio se puede construir un modelo solidario, participativo y humano, sin sometimiento a potencias extranjeras”.

“Si el expresidente Boric fue capaz de reconocer, mientras ejercía el cargo, que Cuba es una dictadura, lo mínimo es que actúe en consecuencia, porque no sería coherente que, por un lado, condene públicamente a un régimen por su falta de democracia y libertades y, por otro, comparta en un festival con una persona que reivindica abiertamente el sistema político que impera en ese país“, dijeron los parlamentarios, según consignó The Clinic.

Además, señalaron que “los compromisos democráticos se demuestran con hechos concretos y de forma permanente”, agregando que “si el expresidente Boric quiere demostrar que sus declaraciones sobre Cuba respondieron a una convicción genuina y no a un simple acomodo por el cargo que ejercía, lo que corresponde es que desista de participar del evento”.

En esa línea, añadieron que “la verdadera consecuencia democrática se demuestra cuando ya no existe un cargo ni una obligación institucional que cumplir“.