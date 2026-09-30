Socialismo Democrático descarta acuerdo con el Ejecutivo por reforma de seguridad: “La exigencia es que el gobierno retire hoy, ahora, el proyecto”

El Comité de Senadores del Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Liberal (PL) descartó este miércoles formar parte de un acuerdo con el gobierno respecto a la reforma constitucional de seguridad.

Luego de la reunión del presidente José Antonio Kast con los representantes de las comisiones de Constitución y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, algunos asistentes adelantaron que se había alcanzado un acuerdo de no retirar el proyecto hasta que se presente un nuevo texto con un acuerdo transversal.

Respecto a esta situación, el senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que “jamás hemos planteado una transacción o un condicionamiento respecto a que otro proyecto tiene que suplir el fallecido proyecto de seguridad en reforma constitucional. Queremos ser enfáticos. El Socialismo Democráctico en esto no ha tenido ni tiene un rol y no está siendo representado”.

En esa misma línea, el legislador Ricardo Celis (PPD) apuntó a que se han sostenido largas conversaciones en esa coalición respecto a este asunto. “Nuestra exigencia hoy día es que el gobierno retire su proyecto, su mal proyecto, relacionado con seguridad, que está en el suelo, y que nosotros no pensamos ser los salvadores de ese mal proyecto”, explicó.

“Ni siquiera tiene los votos de la derecha, del oficialismo; menos va a contar con los votos del Socialismo Democrático. Por lo tanto, la exigencia es que el gobierno retire hoy, ahora, el proyecto de seguridad y todo proceso de cualquier proyecto que surja después va a ser producto de una conversación amplia que vamos a tener como Socialismo Democrático y también como oposición al gobierno hoy día”, agregó.

Socialismo Democrático irá al TC

En el punto de prensa se le consultó al comité respecto al quórum establecido por el Senado para reponer el fallido proyecto de ley que aumentaba los tiempos de detención de migrantes irregulares para su expulsión administrativa.

Acerca de esta medida, Castro apuntó que irán al Tribunal Constitucional (TC): “Se mantiene, puesto que de no mediar una reconsideración de la mesa del Senado, en una disposición que consideramos de último minuto en un resquicio jurídico interpretable, opinable, no nos parece que se intente darle la facilidad al Ejecutivo para bajar tres votos y así lograr que se apruebe cuando llegue a la sala esa insistencia. Nosotros creemos que las normas se respetan siempre, y por lo tanto no estamos en condiciones de respaldar eso y vamos a ir al TC”.